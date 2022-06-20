两部门发文要求重点关注老年人营养健康

新华社北京6月20日电 为协同推进健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，切实提高老年人健康素养和健康水平，国家卫生健康委、国家中医药管理局日前联合印发通知，将以关注老年人营养健康为重点，于2022年7月25日至7月31日组织开展2022年全国老年健康宣传周活动。

今年的活动主题是“改善老年营养，促进老年健康”。通知指出，各地要从老年健康政策、老年健康科普知识、老年营养健康知识进行宣传。结合老年人特点，通过老年健康教育科普视频等多种方式，宣传疫情防控、疫苗接种、中医养生保健、运动健身、老年常见病和慢性病防治、康复护理、心理健康、伤害预防、应急救助等科学知识。

守护好老年人健康，事关全民健康大局。通知要求，各级卫生健康行政部门、中医药主管部门围绕老年营养健康主题，结合本地实际，通过老年人喜闻乐见的形式开展2022年全国老年健康宣传周活动。结合本地区疫情防控工作形势，突出地域特色，统筹推进线上线下宣传。采取健康知识竞赛、专家访谈、张贴海报、展板展示等多种方式，持续面向老年人及家庭宣传老年健康政策和科学知识。