新华社北京6月20日电 记者20日从国家卫生健康委获悉，为促进老年人身心健康，国家卫生健康委近日印发通知，在组织实施老年人心理关爱项目的基础上，决定2022-2025年在全国广泛开展老年心理关爱行动。

开展老年心理关爱行动的主要目标包括了解掌握老年人心理健康状况与需求；增强老年人心理健康意识，改善老年人心理健康状况；提升基层工作人员的心理健康服务水平。

老年心理关爱行动如何实施？通知介绍，2022-2025年在全国范围内选取1000个城市社区、1000个农村行政村开展关爱行动，到“十四五”期末原则上全国每个县（市、区）至少一个社区或村设有老年心理关爱点。各地按要求对老年心理关爱点常住65岁及以上老年人开展心理健康评估，重点面向经济困难、空巢（独居）、留守、失能（失智）、计划生育特殊家庭老年人。

维护好老年人心理健康,有利于家庭幸福和社会和谐。通知要求，各地要从协同推进健康中国建设和实施积极应对人口老龄化国家战略高度，充分认识开展老年心理关爱行动的重要意义，以心理健康服务工作基础好、积极性高为原则，力争本省份到2025年底每个县（市、区）至少一个社区或村设有老年心理关爱点。鼓励有条件的地区参照关爱行动要求增加老年心理关爱点数量，惠及更多老年人。

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