儿童化妆品质量参差不齐：要“颜值”更要安全

日前，家住湖南省长沙市的全职妈妈郭彩萍得知女儿的心愿礼物后却有些发愁——8岁的女儿想要一套彩妆盒。

如今，线上线下的销售平台都有各式各样的美妆产品，打开社交媒体还能看到不少美妆视频和化妆教程。随着美妆行业的快速发展、短视频的兴起普及，以及“减负”之后，越来越多的孩子发展艺术特长、参加文艺演出等，儿童化妆品有了更多需求、更大市场。

“8岁的小朋友不应该在化妆上投入太多精力，但我给她买儿童专用化妆品总好过她自己攒零花钱悄悄买‘三无’产品，再说文艺表演时也能用上。”犹豫再三，郭彩萍决定满足女儿的心愿，为她在线上购买一套儿童可用的化妆套装。

打开电商平台搜索“儿童化妆套装”，郭彩萍发现，商品价格从几十元到几百元不等，且包装亮丽、种类繁多，有的标注为“化妆品”，有的标注为“玩具”，不少商家还贴出了各种“生产许可证”“检测报告”等产品信息。

记者在电商平台也看到，一款36元的商品被做成双层蛋糕造型，旋开后粉底、口红、眼影、腮红等一应俱全，还配有粉扑、化妆刷等。看起来像是儿童可用的化妆品套装，仔细观察后却发现，商品是用于给玩偶娃娃装扮的玩具，如果不细看，很难将其与化妆品进行甄别。卖家晒出的检测报告中，送检的样品名称也是装扮玩具，而非化妆品。尽管卖家声称商品“安心材质”“温和亲肤”“一洗即净”，仍有不少买家留言评论“质量差”“气味刺鼻”“孩子过敏了”……即便如此，这款商品的月销量仍在2000件以上。

化妆品与玩具本身就是两种不同类别的产品，依据不同的法律法规实施管理。按照玩具产品标准生产出来的“口红玩具”“腮红玩具”等产品，不作为化妆品管理，其中可能含有不适宜作为化妆品原料使用的物质，如果给儿童使用，可能会刺激皮肤。此外，还有些“彩妆玩具”可能存在重金属超标的问题，使用后会损害身体健康。

国家药品监督管理局化妆品监管司有关负责人表示，目前，宣称可用于儿童的化妆品琳琅满目，但质量安全水平参差不齐，有些非儿童化妆品冒充儿童可用误导消费者，不合格的产品甚至会对儿童身体健康造成严重影响，这些都阻碍了儿童化妆品市场的健康有序发展。

为了提升儿童化妆品辨识度，保障消费者知情权，国家药监局发布了儿童化妆品标志——“小金盾”。

根据《儿童化妆品监督管理规定》，自2022年5月1日起，申请注册或进行备案的儿童化妆品，必须标注“小金盾”；此前申请注册或进行备案的儿童化妆品，未按照规定进行标签标示的，化妆品注册人、备案人应当在2023年5月1日前完成产品的标签更新。

不过，“小金盾”标志的发布时间不长，不少消费者对该标志并不了解，容易被一些不良商家钻空子。这些商家在推销产品时，故意将“小金盾”标志与获得国家审批、质量认证等宣传用语挂钩，有意混淆“小金盾”标志的含义。

“‘小金盾’不是产品质量认证标志，而是儿童化妆品区别于成人化妆品、消毒产品、玩具等其他易混淆产品的区别性标志。化妆品包装上标注‘小金盾’，仅说明这个产品属于儿童化妆品，并不代表该产品获得监管部门的质量安全认证。”该负责人说，非儿童化妆品不得标注“小金盾”，是为了防止其他产品打着“儿童化妆品”的旗号浑水摸鱼。家长在选购时，一定要注意甄别。

儿童的皮肤屏障功能尚不成熟，对外来物质的刺激更加敏感，更容易受到损害。国家药监局出台的《儿童化妆品监督管理规定》明确了功效必需的原则，即除了清洁、保湿、防晒等根据儿童皮肤生理特点需要的类别外，不建议过多使用化妆品。而对于彩妆，除参加演出等特殊场合外，不建议使用。同时，我国对儿童化妆品实行严格监管，在产品配方设计、安全评估、生产条件等方面都提出了更高的监管要求。家长为孩子选购化妆品时，可以通过国家药监局发布的“化妆品监管APP”来查询产品信息、了解化妆品科普知识、投诉举报等。

国家药监局药品评价中心有关专家建议，儿童应在成人监护下使用化妆品，使用前可先在前臂内侧中下部做少量涂抹，观察一段时间，如涂抹部位没有出现红肿，或是瘙痒、灼热和刺痛感，再按照使用说明正常使用。特别值得注意的是，不要让儿童随意使用成人化妆品，成人化妆品中的一些功效成分可能对儿童皮肤产生刺激、造成伤害。（曾诗阳）