上海加快“一老一小”新冠疫苗接种

本报上海6月19日电 （记者黄晓慧）记者从19日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会获悉：随着疫情防控形势逐渐好转，上海已有200余个接种门诊恢复提供新冠疫苗接种服务，重点聚焦“一老一小”人群，加快推进新冠疫苗接种以及儿童常规疫苗的补种工作。

据了解，截至6月16日，上海市60岁及以上老年人新冠疫苗累计接种约1011万剂，覆盖约392万人，覆盖率67.42%；全程接种约367万人，接种率63.16%。截至6月18日，上海市3至17岁未成年人新冠疫苗累计接种345.66万剂，覆盖180.51万人，覆盖率77.62%；全程接种165.15万人，接种率71.02%。

上海市卫健委副主任赵丹丹说，上海各区在开放社区接种门诊的基础上，通过重点社区上门服务、流动接种车等多种服务形式，因地制宜地不断优化接种服务模式。考虑到老年人群中存在着“数字鸿沟”问题，上海市有针对性地着手相关服务的适应性改进，倡导预防接种预约服务“数字无障碍”。对于不方便使用智能手机的老年人等特殊群体，可通过社区卫生服务中心的健康驿站自助终端刷身份证、社保卡后登记。此外，老年人的家属或社区志愿者可通过健康云代为在线上预约新冠疫苗接种服务。

19日，上海新增社会面1例无症状感染者，宝山区大场镇文华苑小区被列为中风险地区。自6月20日零时起，静安区大宁路街道广延路1188弄、徐汇区天平路街道永嘉路172弄住宅小区、徐汇区田林街道田林十一村多层住宅区调整为低风险地区。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 11 版）