北京以更彻底措施巩固防疫成果

本报北京6月19日电 （记者朱竞若、王昊男）北京本轮疫情已进入收尾阶段，但全市仍保持高度警惕，继续实行严防死守，防止“1例社会面新增”带来反弹。北京市委主要负责同志表示，疫情防控绝不能有丝毫松懈，要持续巩固来之不易的防控成果，坚持露头就打，坚持“动态清零”，迅速切断病毒传播链条，以更彻底的措施防松劲、防漏洞、防反弹，打好疫情防控主动仗。

截至6月18日24时，北京新增病例数已连续5天下降，全市已连续4天无新增社会面病例。除朝阳区和丰台区外，全市其他区已连续7日以上无新增社会面病例。但6月19日北京新增1例社会面筛查确诊病例，在昌平区。北京市涉疫风险应急处置机制立即提级调度，全力扑灭风险。北京市政府新闻发言人徐和建表示：“今日新检出1例社会面确诊病例，给首都疫情防控以警示，越到收尾阶段，越要高度警惕，越要严防死守。”

昌平区争分夺秒，边流调、边排查、边管控、边横传，严防疫情风险外溢。据通报，新增确诊病例居住地为昌平区小汤山镇大汤山村双兴苑小区17号楼，工作地在外区，6月12日、15日核酸检测结果均为阴性。接到初筛阳性报告后，昌平区立即对双兴苑小区15、16、17号楼进行封控管理，对小区内其他区域和小区外相关风险点位进行临时封控。截至19日17时，昌平区已累计判定风险点位7个、密接34人。昌平区副区长白琳表示，将根据风险排查情况，进一步精准划定封（管）控区范围。

当前，北京全市范围内的公共场所防疫大检查正在持续开展，交通、城管、文化等多个部门的执法力量扑到一线，已有多个文娱和餐饮经营单位被曝光，并被要求立即整改。在19日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示：“要健全常态化防控体系，压紧压实‘四方责任’，加大监督检查力度，重点区域、重点单位、重点行业加强人员动态管理。”

统筹疫情防控和经济社会发展，多项助企纾困政策加速落地。北京市税务局最新统计数据显示，4月1日至5月31日，北京已有超过500亿元留抵退税款退到企业账户。在北京市商会的号召下，在京民营企业纷纷加入“抗疫情·促发展”行动，正在全力推动复工复产。据了解，今年前5月，北京地区进出口总值1.4万亿元人民币，同比增长20.4%，高于同期全国增速12.1个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 11 版）