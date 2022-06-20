海南省保亭县加茂镇半弓村：村医用上智慧医疗

早晨6点，黄圣荣夫妻二人检查好“5G+智慧医疗一体机”，趁着当地村民还没有出门干活时，就开始了进村健康随访。

老黄是海南省保亭黎族苗族自治县加茂镇半弓村卫生室的村医，已经坚守了大半辈子。“以前背个药箱，只有体温计、听诊器、血压计‘老三样’，主要工作是打预防针、发糖丸等。”黄圣荣告诉记者。

半弓村有13个自然村，常住人口2480人左右。自从保亭县启动医改后，村医的主要工作从打针发药变成健康管理。

只有A4纸大小的“5G+智慧医疗一体机”，是由海南省卫健委统一配备的电子诊断仪器。它能够快速完成包括血压、血糖、血脂、动态心电、眼底筛查等13种健康检测项目，还可以通过5G网络上传至县人民医院，由县人民医院的专家或是省里的专家实施远程诊断。

有了这个“帮手”，村医只需要按时对村里的114名高血压患者、60名糖尿病患者等人员进行定期查访、监测和健康筛查。

2020年11月，海南省启动基于5G物联网的基层医疗卫生机构能力提升工程，为全省2500家村卫生室配备了“5G+智慧医疗一体机”，还为19个市县的县级医院、300余家乡镇卫生院和农场医院配备了支撑5G网络的掌上超声、眼底照相机等设备。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 06 版）