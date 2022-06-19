上海昨日新增3例本土确诊病例 6例本土无症状感染者

中新网6月19日电 据上海市卫健委通报：2022年6月18日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例3例和无症状感染者6例，其中1例确诊病例和6例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例6例和无症状感染者3例，均在闭环管控中发现。

2022年6月18日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例3例。新增治愈出院18例。

病例1，居住于静安区，为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3，居住于静安区，在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(6月18日已通报)

2022年6月18日0—24时，新增本土无症状感染者6例。

无症状感染者1—无症状感染者4，居住于静安区，无症状感染者5、无症状感染者6，居住于普陀区，均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

2022年6月18日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告6例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院2例，均来自美国。

病例1为中国籍，在英国留学，自英国出发，经德国转机，于2022年6月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3均为中国籍，病例2在塞内加尔工作，自塞内加尔出发，病例3在布基纳法索工作，自布基纳法索出发，病例2、病例3经埃塞俄比亚转机，乘坐同一航班，于2022年6月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在加纳工作，自加纳出发，经荷兰转机，于2022年6月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在黑山工作，自黑山出发，经奥地利转机，于2022年6月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，解除隔离前出现症状，即送指定医疗机构隔离排查。经专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月16日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

6例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者18人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月18日0—24时，新增境外输入性无症状感染者3例。

无症状感染者1为台湾居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年6月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在丹麦探亲，自丹麦出发，于2022年6月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者27人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月18日0—24时，解除医学观察无症状感染者47例，其中本土无症状感染者45例，境外输入性无症状感染者2例。

2022年2月26日0时至2022年6月18日24时，累计本土确诊58104例，治愈出院57421例，在院治疗95例(其中重型3例，危重型4例)，死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月18日24时，累计境外输入性确诊病例4666例，出院4630例，在院治疗36例。现有待排查的疑似病例0例。