让边疆百姓享受高水平医疗服务

医生是一份光荣的职业。能够成为一名医生、从事医务工作，是我一直以来的梦想。

2014年7月，大学刚毕业的我有幸通过皮山县引进人才计划来到边疆。在大家的帮助下，我迅速开始了诊疗工作，多年来，见证了边疆医疗卫生事业条件的巨变。

皮山县人民医院成立于1956年，在自治区和安徽省对口援建下，2018年我们搬到了新院区，医院的软件、硬件都有了极大提升。自治区人民医院、安徽援疆以及解放军总医院第七医学中心3支医疗队给我们提供了大量帮扶，签订“师带徒协议”并通过专家先进技术的引领，先后开展了200余例新技术、新业务，填补了医院乃至和田地区的空白。

目前，我们院拥有核磁、CT等大型医疗设备和远程医疗系统，年门诊量达20万人次，出院患者达4万人次，年手术例数达6000余例。通过三级联动、基层首诊、分级诊疗、双向转诊减少患者外地就医，让老百姓不出县城就可以享受良好医疗条件，实现了“90%病人住院不出县”的目标。以前需要转院治疗的脑出血、脑梗死、颅内占位等疾病以及尿毒症透析，现在在我们医院都能治疗。

还记得刚工作没多久，院里条件没有这么精良。一天夜里，来了位肺结核大咯血的病人，晚上他病情加重，突然意识模糊、血压持续下降，病人的儿女泪如雨下，揪着我的袖子，一遍遍哀求我们救救病人。我们迅速检查患者情况，开通多通道补液，并寻求二线医师帮助。经过几小时生死抢救，患者意识恢复，家属也放心了。当家属拉着我的手说“谢谢”的时候，泪水模糊了我的双眼，一种从未有过的自豪感和责任感油然而生。此后，我更加努力加强理论知识学习，积累临床工作经验。

皮山县是和田地区较为偏远的县城，2021年，皮山县人民医院、16家乡镇卫生院和1家社区卫生服务中心完成了在线诊疗系统的建设工作，实现县、乡、村三级信息互联互通。近年来，新疆各大医疗机构不断加大对偏远地州、县市医疗资源下沉，充分利用“互联网+医疗”，全方位打通医疗健康体系各大“堵点”，打破地区之间、城乡之间医疗资源不均衡现象，让各地民众享受高质量的诊疗服务。

转眼已从医八年，展望未来，初心不改：把青春洒在祖国边疆，提高各族群众的生活质量，让更多患者享受高水平医疗服务。（本报记者李慧、赵明昊采访整理）