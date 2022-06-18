健康宝登记簿存在一码多场所使用情况

6月16日0时至24时，新增本土新冠肺炎病毒感染者21例，均为隔离观察人员。6月17日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，均为隔离观察人员。昨天，北京市召开第368场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，通报疫情最新情况。北京市委宣传部副部长徐和建介绍，当前天堂超市酒吧聚集性疫情形势趋稳向好。但要清醒看到，疫情还有不确定性。目前在实际使用中，少数场所存在北京健康宝登记簿使用不规范的一些情况，尤其是一个码多个场所使用。

6月9日以来北京累计报告366例本土感染者

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，6月16日0时至24时，新增本土新冠肺炎病毒感染者21例，朝阳区15例，海淀区3例，丰台区2例，大兴区1例；轻型10例，无症状感染者11例；均为隔离观察人员。另有1例无症状感染者转确诊病例已通报。

6月17日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者7例（感染者2329至2335），朝阳区6例，西城区1例；轻型1例，无症状感染者6例；均为隔离观察人员。均已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。

6月9日至17日15时，本市累计报告366例新冠肺炎病毒感染者。涉及14个区和经开区，其中，朝阳区198例，西城区27例，丰台区26例，东城区25例，通州区20例，海淀区18例，昌平区14例，大兴区12例，门头沟区7例，经开区6例，房山区5例，石景山区3例，顺义区、怀柔区各2例，密云区1例。

北京健康宝登记簿要做到“一场所一码”

徐和建介绍，当前天堂超市酒吧聚集性疫情形势趋稳向好。但要清醒看到，疫情还有不确定性。徐和建透露，疫情发生以来，北京通过北京健康宝扫码代替传统纸质登记，有效避免了接触传播风险。目前在实际使用中，少数场所存在北京健康宝登记簿使用不规范的一些情况，尤其是一个码多个场所使用。“请各场所要规范使用登记簿，各区各行业主管部门要加强检查指导，做到一场所一码，一入口一码。”徐和建说，对有疫情放大器效应的场所要慎重放开，加强社会面疫情防控精准化。对生活服务重点行业从业人员，重点场所人员和重点区域人员等34类重点人群，实行应检尽检，适度加密核酸检测频次。

刘晓峰介绍，当前本市疫情防控形势趋稳向好，但仍不能有丝毫松劲懈怠，要继续严防死守，坚持各项防控措施不放松，坚决阻断疫情传播风险。要继续加强封管控区、集中隔离、居家隔离规范管理和服务保障，按规定做好核酸检测、抗原自测、健康监测等防控措施。“目前陆续有人员由集中隔离转为居家隔离，要加强转运等各个环节的规范管理，居家隔离人员足不出户，避免与他人接触。”刘晓峰提醒，近期，天气炎热，医务人员、流调人员、检测人员、社区工作者、公安干警、志愿者等一线疫情防控人员工作量大，任务繁重，请注意防暑降温，做好个人防护，在近距离接触高风险人群、收集清运垃圾、环境消毒时，务必规范穿戴防护服、手套、N95口罩、防护面屏或护目镜、鞋套等防护用品，做好手部卫生，严防职业暴露风险，确保自身健康安全。

做好涉南京大牌档排查管控确保风险不外溢

发布会上，朝阳区政府副区长孟锐通报了朝阳区疫情防控工作情况。6月16日0时至24时，朝阳区新增新冠肺炎病毒感染者15名；6月17日0时至15时，朝阳区新增新冠肺炎病毒感染者6名，均已转入定点医院治疗。

朝阳区继续做好涉南京大牌档等放大器风险点位排查管控，动态评估疫情防控中的风险点，加强流调溯源、信息横传、落位管控，确保风险不扩散、不外溢，坚决阻断病毒传播链条。截至目前，新增密接1910人（含同时空）、次密493人，涉及朝阳区的均已落实管控措施，涉及外区人员已转办协查。同时，根据流调排查和核酸检测结果，科学划定封(管)控区范围，严格落实人员管理、区域管控、核酸筛查，严防交叉感染，同步做好各项服务保障工作。经市区疾控专家研判，新增5个封控区和1个管控区。

同时，朝阳区全面开展社会面风险大排查，督促各类市场主体积极履行防疫责任，配合落实各项防疫措施，共同织密筑牢社会面疫情防控安全网,坚决防止出现社会面新增病例。继续开展区域核酸筛查。6月16日朝阳区共计采样3959000人，结果全部为阴性。6月17日继续开展区域核酸筛查，设1444个采样点位，3158个检测通道，方便市民朋友们就近就便检测，“请大家主动参与检测，应检尽检。”孟锐表示，近两日朝阳区疫情病例数逐渐降了下来，涉天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和，但社会面隐匿风险依然存在，疫情防控仍处于关键阶段，不能有丝毫懈怠。 文/本报记者 赵婷婷 解丽 王斌