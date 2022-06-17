北京新增本土确诊病例11例和本土无症状感染者11例

据北京市卫健委微信公众号消息，6月16日0时至24时，北京市新增11例本土确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和11例无症状感染者，无新增疑似病例；新增2例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院10例。

本土确诊病例

确诊病例1、2：现住朝阳区兴隆家园南区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为确诊病例。

确诊病例3、7、8：现住朝阳区安家楼村，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住丰台区大红门街道东前街甲27号，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月16日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住朝阳区十里堡东里，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住朝阳区甘露园南里一区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住海淀区新街口外大街19号，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住大兴区恒大未来城小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月16日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1：现住朝阳区八里庄东里社区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住朝阳区石佛营东里小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住朝阳区平房路70号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、5：现住朝阳区芍药居十四号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住朝阳区小红门村，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住朝阳区勇士营新生公寓，6月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者8：现住海淀区文慧园北路6号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9：现住朝阳区水南庄，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者10：现住丰台区巴庄子124号首达酒店，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者11：现住海淀区新街口外大街19号，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月16日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国台湾籍，6月15日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，6月16日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，6月15日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，6月16日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。