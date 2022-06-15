规范电子产品回收 为隐私安全加把锁

还在担心处理掉废旧手机、电脑会泄露隐私信息吗？近日，北京市市场监管局发布的废弃电器电子产品回收规范征求意见稿提出，回收废旧手机、电脑等涉及个人隐私的电子产品时，经营者应当面清理用户个人信息，维护客户隐私权，且不得向第三方透露客户相关信息。（《经济日报》6月12日）

看着家里越来越多的废旧手机、电脑，相信很多人都有和我一样的苦恼：不容易直接销毁，想要出手把这些早已过时又占地方的东西卖掉或扔掉，却又不无担忧，毕竟上面有不少自己和家人的隐私信息。虽说已删除一些个人信息，可又难保不被回收商、买家或者其他人通过技术手段恢复，万一被泄露出去，那可就麻烦了。于是，废旧手机和电脑“只进不出”，逐渐堆积成山，成为信息数字时代家庭的新苦恼。

从法律的角度看，保护公民个人信息，是一项普适性的社会义务。根据个人信息保护法的立法精神，即便是公民将废旧手机、电脑等电子产品卖掉、送掉，或者扔掉，依附其上的个人信息仍在法律保护范围之内，他人不得有侵犯个人信息的行为。但是，因为立法的定位相对抽象，并没有针对废弃电器电子产品回收过程，列出专门的个人信息保护条款，一些别有用心者就大打“擦边球”，谋求不正当利益，给公民个人信息安全带来难以估量的危害。

值得肯定的是，由北京市市场监管局拟制中的废弃电器电子产品回收规范，为这一难题提供了破解方案。个人信息保护法中的义务，仅是禁止性的义务，要求“不可为”，但回收规范却是授权性义务，要求“必须为”，将清理用户个人信息、维护客户隐私权等责任，赋予回收废旧手机、电脑等涉及个人隐私电子产品的经营者，抓住了强化个人信息保护的关键环节，经营者的“顺手而为”，无形中将为公民个人信息保护加上一道坚固的屏障。

加强电子产品回收中的个人信息保护，仅仅是强化经营者的义务，对于公民个人来说，也要增强安全意识。一些专家也建议，在处置电子产品前，消费者应将其恢复为出厂设置，并通过正规渠道或平台来处理。作为厂商，可以在产品说明书中，告知消费者处理渠道。而职能部门也有必要加大宣传力度，教会消费者如何有效保护个人信息。（刘婷婷）