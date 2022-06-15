上海新增本土确诊病例13例和本土无症状感染者2例

中新网6月15日电 据上海市卫健委微信公众号消息，2022年6月14日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例13例和无症状感染者2例，其中1例确诊病例为既往无症状感染者转归，10例确诊病例和1例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例5例和无症状感染者4例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月14日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例13例，含1例由既往无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院12例。

病例1，居住于徐汇区，

病例2—病例10，居住于宝山区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例11，居住于杨浦区，

病例12，居住于宝山区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(6月14日已通报)

病例13，居住于杨浦区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月14日0—24时，新增本土无症状感染者2例。

无症状感染者1，居住于徐汇区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2，居住于松江区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(6月14日已通报)

境外输入病例情况

2022年6月14日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告5例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院2例，分别来自纳米比亚1例，来自台湾地区1例。

病例1为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年6月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在英国留学，自英国出发，经新加坡转机，于2022年6月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

5例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者143人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月14日0—24时，新增境外输入性无症状感染者4例。

无症状感染者1为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2022年6月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在英国探亲，自英国出发，经丹麦转机，于2022年6月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年6月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

4例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者61人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月14日0—24时，解除医学观察本土无症状感染者189例。

2022年2月26日0时至2022年6月14日24时，累计本土确诊58089例，治愈出院57345例，在院治疗156例(其中重型7例，危重型8例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月14日24时，累计境外输入性确诊病例4651例，出院4624例，在院治疗27例。现有待排查的疑似病例1例。