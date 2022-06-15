北京新增本土确诊病例25例和本土无症状感染者38例

中新网6月15日电 据北京市卫健委微博消息，6月14日0时至24时，北京市新增25例本土确诊病例和38例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增2例境外输入无症状感染者。治愈出院12例。

确诊病例1：现住东城区本司胡同，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住西城区天宁寺北里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住朝阳区通惠家园惠民园，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住朝阳区通惠家园惠生园，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住朝阳区太平庄南里幸福一村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住朝阳区吕家营姚家屯，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住朝阳区安家楼村，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住房山区朱岗子村，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。 确诊病例9：现住东城区东堂子胡同，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例10、14：现住朝阳区兴隆家园，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住朝阳区学生公寓(金色年华北侧)，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住朝阳区观音堂二社区乐乎公寓(王四营店)，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例13：现住朝阳区草场地村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住朝阳区东大桥斜街甲1号楼，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例16：现住朝阳区吕营嘉园C区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住朝阳区白家庄东里，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例18：现住朝阳区金驹家园小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例19：现住朝阳区幸福二村，天堂超市酒吧(工体西路6号)工作人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例20：现住朝阳区北三里社区，天堂超市酒吧(工体西路6号)工作人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例21：现住海淀区北三环西路11号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例22：现住丰台区益辰欣园，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例23：现住丰台区顶秀金石家园小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例24：现住石景山区模式口大街模式口村，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为确诊病例。

确诊病例25：现住经开区鹿鸣苑，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住东城区和平里九区1号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住东城区南民旺胡同，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住东城区干面胡同，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区慈云寺1号楼，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住朝阳区十里堡东里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住朝阳区八里庄西里，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住朝阳区山水铂宫C座，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者8：现住朝阳区利泽西园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9：现住朝阳区尚都北塔，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者10：现住朝阳区金台北街小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者11：现住朝阳区东窑村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者12：现住朝阳区华纺易城西区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者13：现住朝阳区三里屯南42号楼，天堂超市酒吧(工体西路6号)工作人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者14：现住朝阳区向日葵酒店(工体店)，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15：现住朝阳区西坝河北里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者16：现住朝阳区青年汇佳园小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者17：现住朝阳区庞清佟健冰上艺术中心宿舍，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者18：现住海淀区文慧园北路6号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者19：现住丰台区芳城园一区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者20：现住通州区运河明珠家园，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者21：现住经开区亦创高科7栋，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者22：现住东城区左安浦园，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者23：现住朝阳区宾都苑，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者24：现住朝阳区碧湖居小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者25：现住朝阳区南湖西里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者26：现住朝阳区华腾园，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者27：现住朝阳区农丰里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者28：现住朝阳区北京像素北区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者29：现住朝阳区石佛营西里，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者30：现住朝阳区姚家园西里1号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者31：现住东城区聚龙花园，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者32：现住朝阳区义安门，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者33：现住朝阳区周家庄梧桐寓，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者34：现住朝阳区东大桥斜街甲1号楼，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者35：现住海淀区砂轮厂宿舍，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者36：现住丰台区芳城园一区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者37：现住丰台区首经贸中街1号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月14日诊断为无症状感染者。

无症状感染者38：现住丰台区富丰园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月14日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

市民朋友要继续严格遵守各项防疫规定，按要求核酸检测，进入社区(村)、单位、楼宇、商超市场等公共场所配合测温扫码、查验72小时内核酸阴性证明等防控措施。外出就餐时提倡预约就餐，配合测温扫码查验；非进餐时科学佩戴口罩，在店内外候餐区、取餐区要避免人员聚集，保持安全社交距离，注意手卫生；合理保持就餐间距，提倡隔位就坐。