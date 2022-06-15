6月12日，记者走进浙江省湖州市德清县禹越镇三林村健身房，只见村民陈建坤一边骑着动感单车，一边拍视频晒发朋友圈：“快来村里健身喽！”

53岁的陈建坤前几年把家里几亩地流转后，到村里的民宿上班，每天晚饭后就去村里的健身房“打卡”。“我家住的是小别墅，每年能拿到几千块的土地流转金和7万多元的工资，空闲了到健身房、咖啡馆放松一番，城里的亲戚羡慕得不得了。”陈建坤脸上挂着笑容。得益于对城乡融合发展新模式的大胆改革，德清县城乡一体均衡、共建共享逐步成为现实。

浙北人口小县德清是国家新型城镇化试点等200余项国家级和省级改革项目的“试验田”“先行者”。德清县委书记敖煜新介绍，“十三五”以来，德清以全省唯一的城乡体制改革试点为基础，通过推进“多规合一”、农村“三块地”等改革，释放出土地增效、农民增收、村集体经济壮大、产业升级等一系列红利。2021年，德清城乡居民人均可支配收入比降至1.61∶1的全省领先水平。

漫步在武康街道新丰未来社区，映入眼帘的是具有艺术设计感的口袋公园、宽敞明亮的社区食堂、蜿蜒曲折的亲水步道、24小时无人智能果蔬机……在这里，居民们体验到了数字生活的高效和便捷，也感受到实实在在的幸福。

“村里的180多家民宿中，返乡创业青年占七成。”在莫干山镇仙潭村党总支书记、村委会主任沈蒋荣看来，民宿火了，村民也富了，大伙既拿租金，又挣薪金，还分股金。眼下村里正全面建设“未来乡村”，探索山区村全域景区型的未来乡村建设路径。

德清县着力打造“城乡一体化”的共同富裕现代化基本单元，以“城市大脑+未来社区+未来乡村”为核心场景，推动实现城乡建设和治理服务共同提升。

傍晚时分，新市镇宋市村居民宋哲云来到村里的数字生活驿站，在货架上扫描取件，拿到快递的过程不到1分钟。“现在习惯了网上买东西，在家门口就能取，省得大老远跑去镇里了。”宋哲云说。

快递进村是德清推进“数字乡村一张图”建设的一个缩影。在乾元镇、新安镇的农村，分类垃圾桶安装了感知芯片成为“智慧垃圾桶”；在钟管镇、雷甸镇的数字乡村图书馆，村民手机扫一扫，图书即可“带”回家；在下渚湖街道、新安镇的水下森林，智能机器人实时监测水质；在阜溪街道、康乾街道、舞阳街道的蔬菜工厂，“智慧大脑”实现果蔬一年四季无间断种植。

立足县域发展、城乡融合的实际需求，德清推广“数字乡村一张图”、浙里基本公共服务、宅富通——农房激活一件事、全民阅读数字化服务等在内的一批县域特色应用，加快城乡数字一体化建设。

如今，城乡一体已融入百姓生活。出门坐公交，城乡公交实行全程2元一票制和移动支付全覆盖；县域医共体改革让百姓就医“小病在社区、大病进医院、康复回基层”；村幼教点条件大幅提升，专任教师持证上岗率达100%。

2020年，德清以县级城市第一获评全国文明城市，2021年度复查测评成绩再次全国第一；65万人口的小县“盛产”全国道德模范；注册志愿者近14万人，占总人口数21%……当下，德清将精神富有作为县域共同富裕的最大特色来打造，持续打响“人有德行 如水至清”的城市品牌，为城乡融合发展注入新活力。