北京开展娱乐场所大检查

“鉴于天堂超市酒吧引发聚集性疫情，北京市文旅、卫健、商务、市场监管、公安、文化执法等六部门已组成联合调查组，依法对天堂超市酒吧立案调查，从快从严从重查处。”6月14日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第365场新闻发布会上，北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民表示。为最快速度阻断病毒传播，北京正对全市酒吧、夜店、KTV、网吧等娱乐场所进行全覆盖大检查，将相关地下空间以及不合格的娱乐场所全部关停。

据通报，6月13日0时至24时，新增本土新冠肺炎病毒感染者74例；6月14日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者30例。6月9日至14日15时，北京市累计报告287例新冠肺炎病毒感染者，均涉天堂超市酒吧聚集性疫情。其中，天堂超市酒吧到访人员213例，酒吧工作人员5例，到访人员的续发关联人员69例。

连日来，天堂超市酒吧聚集性疫情牵动人心。北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏指出，天堂超市酒吧在经营期间，未严格执行测温、扫码、查验核酸阴性证明等防控措施，未落实控制人流密度等防控要求，导致疫情暴发式扩散传播。针对天堂超市酒吧及相关负责人涉嫌妨害传染病防治的行为，警方已依法刑事立案侦查；对其涉嫌行政违法行为，相关部门已联合开展调查。

“近日有两名天堂超市酒吧到访人员，在被通知居家隔离后，仍执意乘坐网约车，从朝阳区居住地前往通州区某小区租房，且未向该社区报备。两人先后确诊为阳性感染者，导致19人被集中隔离，300余人被封控管理。”潘绪宏指出，违反居家隔离规定或拒不配合社区扫码查验，都将增加疫情传播风险。北京警方将坚持严字当头，依法严厉打击各类涉疫违法犯罪。

“当前北京市疫情防控处于关键时期，涉天堂超市酒吧聚集性疫情感染者活动范围广，增加了处置的复杂性。要以快制快，加快落实管控、流调、溯源、判密、转运、隔离等每个环节，坚决阻断疫情传播。”北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰特别提醒，与官方公布的病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员立即向社区报告。接到社区或疾控中心通知为风险人员的电话时，一定要积极配合，提供真实有效的个人信息，如实报告个人活动轨迹，立即主动向单位、宾馆等报告，不外出，不接待来访亲友，配合落实各项防控措施。同时市民要严格遵守各项防疫规定，进入社区(村)、单位、楼宇、商超市场等公共场所配合测温、扫码、查验72小时内核酸阴性证明等防控措施。