上海进一步压实防疫四方责任（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报上海6月14日电 （记者黄晓慧）近期，上海新增本土阳性感染者中，有不少与商超卖场、服务行业、建设工地等人流量大、集聚度高、涉及社会面较广的场所有关。上海在全面恢复正常生产生活秩序的同时，根据疫情防控出现的新情况新问题，有针对性地加强对这些场所的防控工作，进一步压实属地、部门、企业、个人“四方责任”。

14日，上海新增社会面2例本土新冠肺炎确诊病例和1例本土无症状感染者，新增3处中风险地区。在上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫健委副主任赵丹丹表示，目前上海大部分市、区定点医院已清空在院收治的感染者，在完成环境消毒和医务人员隔离医学观察后，将尽快恢复日常医疗服务。

宝山区成立社会面工作专班，结合常态化疫情防控要求，统筹执法和工作力量，进一步加大对服务行业监管力度，每日通过“街面+视频”对沿街商铺、服务业、商业、文旅业等企业和重点场所开展巡查检查。同时，建立联勤联动工作机制，针对服务行业特点优化核酸检测点的布局设置，提供上门检测、移动检测车检测等便利服务。

松江区成立4个指导推进组，跟踪建设工地复工动态和疫情防控情况，推动应复尽复、严格防疫。各工地对外实行封闭管理，对内实施生活区、工作区、临时隔离区的分区管理。4个专项督查组紧盯关键岗位和重要环节，加强对工地疫情防控、安全生产、责任落实、应急处置等方面的督查。

杨浦区要求各商贸类企业严格落实“一企一方案”，对重点商贸企业下发9条防疫特别提示，要求企业立即开展自查自纠。建立联合排查组，开展全覆盖检查。同时，建立常态化疫情防控督查检查机制，将日常滚动式抽查和集中整治相结合，确保及早发现问题，及时整改问题。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 04 版）