北京本轮疫情防控正处关键阶段（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京6月14日电 （记者朱竞若、王昊男）6月9日至14日15时，北京市累计报告287例新冠肺炎病毒感染者，均涉天堂超市酒吧聚集性疫情。14日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组暨首都严格进京管理联防联控协调机制召开会议，进一步调度疫情处置工作。会议指出，当前疫情防控处于关键阶段，要坚持“动态清零”总方针不动摇，以压倒性的力量和态势，采取快速灵活、科学精准的综合防控措施，进一步提高流调、转运、隔离、管控等各环节处置的质量和效率，以最快速度阻断病毒传播链条。

据介绍，当前，北京正进一步加强涉疫风险应急处置指挥部统筹调度；全面深入细致排查，快速阻断病毒传播，北京迅速对全市娱乐场所进行全覆盖大检查，对地下空间以及不合格的娱乐场所实行关停。各区强化督导检查，进一步压实扫码查验“四方责任”，确保“逢进必扫、逢扫必验、不漏一人”。在14日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建表示，对于不严格执行防控措施的经营单位，将通报一批整顿一批；屡次整顿仍不执行防控措施，对全市防控工作造成重大影响的，坚决依法依规停业整顿。

鉴于天堂超市酒吧引发聚集性疫情，6月14日，北京市文旅、卫健、商务、市场监管、公安、文化执法等六部门组成联合调查组，依法对天堂超市酒吧立案调查。北京市公安局副局长潘绪宏介绍，对天堂超市酒吧及相关负责人涉嫌妨害传染病防治的行为，警方已依法刑事立案侦查。

朝阳区是当前疫情防控的重中之重。加快流调管控速度，朝阳区对37个流调管控组优化加强，由疾控、公安任双组长，属地街乡及社区卫生服务中心人员加入，“三公（工）”协同。朝阳区副区长孟锐介绍，6月9日以来，朝阳区已对未落实疫情防控主体责任的193家企业进行通报，责令立即整改。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 04 版）