阿联酋再次收紧疫情防控措施

近日，随着新冠肺炎确诊病例持续增加，阿联酋政府再次收紧疫情防控措施，敦促民众严格遵守“口罩令”规定，在室内或人群聚集的户外未佩戴口罩者将被处以最高3000迪拉姆（1美元约合3.7迪拉姆）的罚款。

阿联酋卫生和预防部公布的数据显示，自6月8日以来，阿新冠肺炎确诊病例显著增加，13日单日新增确诊病例达1319例，创今年2月以来新高。阿联酋《海湾新闻》网站报道认为，感染病例未能有效隔离、未佩戴口罩以及不遵守疫情防控措施是造成确诊病例激增的主要原因。

6月13日，阿联酋国家紧急危机和灾害管理局宣布，自15日起“绿色通行证”的有效期将从30天缩短至14天。因正值考试季，教育部门工作人员及学生将从6月20日开始适用相关规定。根据阿联酋疫情防控规定，进入许多公共场所和政府部门都需要“绿色通行证”。由于只有持核酸检测阴性证明才能获得“绿色通行证”，有效期的缩短意味着民众要进行更频繁的核酸检测。

“研究证明，佩戴口罩可以有效降低疫情传播风险，尤其是在相对封闭和拥挤的区域。”阿联酋国家紧急危机和灾害管理局发言人表示，“我们只有采取一切必要的安全措施，才能在抗击疫情方面取得更大成功”。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 15 版）