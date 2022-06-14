上海新增本土确诊病例3例和本土无症状感染者14例

中新网6月14日电 据上海市卫健委微信公众号消息，2022年6月13日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例3例和无症状感染者14例，其中3例确诊病例和13例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者1例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月13日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例3例。新增治愈出院23例。

病例1，居住于浦东新区，

病例2、病例3，居住于徐汇区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月13日0—24时，新增本土无症状感染者14例。

无症状感染者1，居住于浦东新区，

无症状感染者2—无症状感染者6，居住于徐汇区，

无症状感染者7、无症状感染者8，居住于静安区，

无症状感染者9，居住于虹口区，

无症状感染者10，居住于杨浦区，

无症状感染者11、无症状感染者12，居住于宝山区，

无症状感染者13，居住于嘉定区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者14，居住于宝山区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(6月13日已通报)

境外输入病例情况

2022年6月13日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告2例境外输入性新冠肺炎确诊病例。

病例1为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在英国留学，自英国出发，经芬兰转机，于2022年6月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月13日0—24时，新增境外输入性无症状感染者1例。

该无症状感染者为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

该境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者40人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月13日0—24时，解除医学观察无症状感染者231例，其中本土无症状感染者224例，境外输入性无症状感染者7例。

2022年2月26日0时至2022年6月13日24时，累计本土确诊58076例，治愈出院57333例，在院治疗155例(其中重型5例，危重型8例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月13日24时，累计境外输入性确诊病例4646例，出院4622例，在院治疗24例。现有待排查的疑似病例0例。