北京新增本土确诊病例42例和本土无症状感染者32例

中新网6月14日电 据北京市卫健委微博消息，6月13日0时至24时，北京市新增42例本土确诊病例和32例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院6例。

确诊病例1：现住东城区前厂胡同，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住东城区新太仓胡同，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住东城区南门仓胡同，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例4、5：现住东城区大羊宜宾胡同，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住东城区聚龙花园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住东城区中海紫御公馆西区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住西城区平安里西大街14号，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住西城区三里河二区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住西城区天宁寺北里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住西城区双旗杆东里小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住朝阳区向日葵酒店(北京三里屯朝阳医院店)，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例13、14：现住朝阳区三源里小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住朝阳区白家庄东里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例16：现住朝阳区十里堡北里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住朝阳区劲松五区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例18：现住朝阳区湖光壹号小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例19：现住朝阳区姚家园西里1号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例20：现住朝阳区玲珑山小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例21：现住朝阳区朝新嘉园东里五区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例22：现住朝阳区姚家园西里5号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例23：现住丰台区芳城园一区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例24：现住海淀区蓝靛厂翠叠园小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例25：现住门头沟区三家店村，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例26：现住昌平区松园村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例27：现住昌平区天通北苑二区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例28：现住昌平区宏福苑小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例29：现住大兴区棠颂雅苑小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例30：现住经开区富源里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例31：现住通州区金侨时代家园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例32：现住朝阳区八里庄西里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例33：现住朝阳区甘露园南里一区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例34：现住朝阳区石佛营西里小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例35：现住朝阳区炫特嘉园小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例36：现住朝阳区高澜大厦，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例37：现住朝阳区关东店北街13号楼，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例38：现住朝阳区双花园南里三区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例39：现住朝阳区南湖东园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例40：现住朝阳区延静里中街18号楼，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例41：现住东城区左安浦园小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为确诊病例。

确诊病例42：现住丰台区东罗园小区。与曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)旁的Fresh Club酒吧人员的同单元人员，6月13日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住西城区光彩胡同，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住朝阳区小巢精品酒店，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住朝阳区白家庄东里，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区京棉新城小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住朝阳区慧忠北里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住朝阳区小武基村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7、8：现住朝阳区小武基村，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9：现住朝阳区十里河村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者10：现住朝阳区潘家园社区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者11：现住大兴区红星楼小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者12、18：现住朝阳区关东店北街13号楼，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者13：现住中关村南大街40号，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者14：现住海淀区花园路17号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15：现住朝阳区延静西里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者16：现住朝阳区馨岛苑小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者17：现住朝阳区山水铂宫小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者19：现住朝阳区姚家园西里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者20：现住朝阳区东三里屯社区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者21、24：现住朝阳区九龙花园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者22：现住朝阳区大洋路市场生活区东区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者23：现住朝阳区乐乎城市青年社区(百子湾地铁站店)，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者25：现住朝阳区连心园东区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者26：现住朝阳区幸福二村小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者27：现住朝阳区华严北里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者28：现住朝阳区慧苑商住公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者29：现住朝阳区小海子村，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者30：现住通州区新华小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者31：现住东城区左安浦园小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月13日诊断为无症状感染者。

无症状感染者32：现住大兴区多彩嘉园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月13日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

要严格落实小区(村)、单位和公共场所测温扫码、查验核酸检测阴性证明等防控措施，市民朋友要自觉履行防控责任，进入单位、楼宇、社区(村)及“七小”门店、商超市场等各类公共场所时，主动配合扫码、测温、查验核酸证明，不得以“亮码”代替“扫码”，同行人员严禁“一人扫码、多人进入”，确保“逢进必扫、逢扫必验、不漏一人”，继续坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、保持安全社交距离，切实履行个人防控责任。