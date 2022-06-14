北京众志成城阻击新一轮疫情（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京6月13日电 （记者朱竞若、王昊男）6月9日零时至13日15时，北京涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告228例感染者，已涉及14个区和北京经开区的100个街乡。在13日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建表示，当前涉天堂超市酒吧聚集性疫情持续报告续发病例，要压紧压实“四方责任”，做到应急处置快、流调溯源快、横传落位快，坚定信心，慎终如始，同心协力，众志成城，坚决打赢疫情防控阻击战、歼灭战。

近两天，北京新增2例社会面筛查感染者，均与天堂超市酒吧相关联。北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，在228例感染者中，天堂超市酒吧（工体西路6号）到访人员180例，酒吧工作人员4例，到访人员的续发关联人员44例。“涉天堂超市酒吧聚集性疫情处于发展阶段，续发病例涉及多个公共场所，呈现点多面广的特点，疫情仍存在传播扩散风险。”

朝阳区副区长孟锐介绍，朝阳区新增20个封控区和6个管控区；截至13日15时，新增密接1967人（含同时空），次密569人，均已落实管控措施，“我们正在对天堂超市酒吧等重点风险点位继续深挖细查。”针对6月9日以来涉天堂超市酒吧疫情，海淀区陆续划定封控区13个、管控区1个。目前，北京正在对涉疫地区连续3天开展核酸筛查，并对酒吧等场所开展大排查。

全市对外卖配送进一步加强管理。建立外卖配送人员分级管理机制，对服务封控区、管控区等中高风险地区的外卖人员，采取“白名单”管理机制，实行每天1次核酸检测、1次抗原检测；对其他外卖配送人员实行每天1次核酸检测。同时，指导企业对外卖配送人员划片分区域管理，实现固定区域内由相对固定的外卖人员接单配送，提供外送服务时必须佩戴N95（或KN95）口罩。

6月12日，北京市纪委监委印发《关于进一步严明疫情防控有关纪律要求的通知》，从严明政治纪律，严禁有令不行、有禁不止；扛起政治责任，严禁敷衍塞责、失防失守；坚持人民至上，严禁漠视、侵害群众利益；持续改进作风，严禁推诿扯皮、消极应付；恪守纪法底线，严禁弄虚作假、以权谋私；落实个人责任，严禁搞特殊化、干扰防控等6个方面提出纪律要求。《通知》提出，全市各级党组织要充分认识当前疫情防控形势的严峻性和复杂性，切实扛起疫情防控的重大政治责任，落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚决守护人民生命安全、身体健康和正常生产生活秩序。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 04 版）