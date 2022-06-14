居民健康素养水平稳步提升

国家卫生健康委日前召开新闻发布会，介绍党的十八大以来健康教育工作进展与成效。

党的十八大以来，我国不断加强健康教育，推动个人和群体树立健康观念、掌握健康知识、养成健康行为，从而预防疾病、促进健康、提高生活质量。通过个人、家庭、政府、社会的共同努力，全国居民健康素养水平稳步提升，从2012年的8.8%提高到2021年的25.4%，也就是100个人里有25个人掌握了基本的健康知识和技能，提前完成健康中国行动2022年的阶段性目标。

2021年我国居民健康素养水平比2020年提高2.25个百分点，继续呈现稳步提升态势。监测结果显示，2021年全国城市居民健康素养水平为30.70%，农村居民为22.02%，较2020年分别增长2.62和2.00个百分点。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，10年来，人民群众对健康知识的需求和期盼越来越高。我国深入开展健康中国行动和深化医改，努力提升人民群众的健康获得感和幸福感，群众对维护和促进健康有了更加主动的意识、更加多元的手段、更加全面的能力，期盼得到更多“好看、好听、好记、好用”的健康知识。

健康教育工作努力走近百姓身边、贴近大众生活。基本医疗卫生与健康促进法明确了政府在这方面的法定职责，各级政府把人民健康放在优先发展的战略地位，推动将健康融入所有政策，把健康教育送进乡村、送进社区、送进学校、送进家庭，建设群众身边的健康环境。特别是在抗击新冠肺炎疫情中，健康教育既助力疫情防控，又推动群众养成良好的健康习惯，更好地促进自身健康。

健康教育工作得到医疗卫生机构和卫生健康工作者的积极投入和主动响应。各级专业机构针对当地的主要健康问题及影响因素，编写核心信息，提供健康服务。广大医务人员在临床工作一线开发和使用健康教育处方，叮嘱患者和家属如何生活得更加健康、促进早日康复。他们面向社会科普宣教，引导群众通过关注自身、改变行为来促进健康，让健康教育成为远离疾病的良方。

中国健康教育中心主任李长宁介绍，党和政府高度重视人民健康和健康素养促进工作，采取了一系列措施。加强顶层设计，提升健康素养已经成为健康中国建设的主要内容和重要指标。大力推进将健康融入所有政策，加强多部门协作，统筹社会资源，广泛开展形式多样、内容丰富的健康教育和健康科普工作。设立重大专项，如在国家基本公共卫生服务项目中设置了健康教育项目和健康素养促进项目。大力开展健康城市、健康县区、健康细胞建设，为健康素养提升创造支持环境。大力提升健康科普能力，开展健康科普专家库、资源库建设，出台了一系列有关制度和规范性文件。倡导健康文化，引导公众树立健康第一责任人的意识、践行健康的生活方式。

米锋说，新冠疫情防控注重医防结合，在常态化疫情防控状态下，预防显得尤为重要。群众能够掌握疫情防控知识，这是切断传染病传播、控制流行的重要环节。疫情发生以来，我国持续加强健康科普，开展健康教育，对公众关心的病毒传播途径、规范消毒、个人防护等方面知识都进行解读，推动广大群众掌握防控的健康知识，减少恐慌情绪，增强防控信心。实践证明，健康教育对传染病防控发挥了重要作用。新冠疫情尚未结束，防控仍然不能松懈。我国将继续大力开展传染病防治相关健康科普和教育活动，让专业疫情防控知识转化为人民群众能掌握的健康能力，让群众“听得进、学得会、用得上”，积极主动地参与到传染病防控中来，共同提升全民传染病防治素养水平。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 13 版）