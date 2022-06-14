澳大利亚新冠肺炎确诊病例激增

澳大利亚卫生部的统计数据显示，6月12日，澳大利亚新增新冠肺炎确诊病例9114例，截至当天，澳累计确诊病例756.8万例，累计死亡病例8957例。

从去年10月开始，澳新南威尔士州等地开始取消大部分防疫措施。今年4月，澳多地取消了密接者隔离政策；维多利亚州不再要求民众在中小学、幼托园、商店等场所或进行户外活动时佩戴口罩；从4月30日起，澳大利亚允许未接种疫苗的国际旅客免隔离。澳大利亚《每日邮报》报道说，随着一系列防疫措施的取消，时任澳大利亚总理莫里森称“新冠肺炎疫情已经结束”。

取消防疫措施与奥密克戎变异毒株传播叠加，导致澳大利亚疫情出现大幅反弹。今年1月，澳新增确诊病例近200万例。进入4月，新冠肺炎死亡病例维持在日均40例左右，比3月份翻了一番。澳大利亚卫生部的数据显示，截至4月下旬，澳累计确诊病例约530万例，其中近500万例发生于今年前4个月；累计死亡病例近6900例，其中今年报告的约占2/3。

澳大利亚联邦议会参议院新冠肺炎疫情特别委员会4月初发布的报告称，新冠肺炎死亡病例中约三成与养老院相关。“对社区而言，这是悲惨的。如果政府进行更有效的应对，一些感染和死亡病例本来可以避免。”

澳大利亚时任财政部部长弗莱登伯格承认，奥密克戎变异毒株导致病例激增的速度远超预计，给检测系统带来巨大压力。澳大利亚广播公司援引卫生专家的话说，奥密克戎毒株具有免疫逃逸能力，导致新冠肺炎患者痊愈后的再感染率上升。澳大利亚卫生部指出，从目前的研究看，约有10%—20%的患者会出现“持续时间和严重程度不同的长期症状”，包括呼吸急促、心肺问题、生活质量下降等。

澳一些流行病学家对政府取消防疫措施提出批评。澳最大的传染病研究机构伯尼特研究所首席执行官布伦丹·克拉布认为，尽管疫情出现反弹，政府却“把头埋在沙子里”，取消了佩戴口罩等规定，忽视民众的健康。墨尔本大学流行病学家南希·巴克斯特认为：“新冠病毒已成为澳大利亚人的主要‘杀手’，到今年年底可能会成为仅次于心脏病的第二大死亡原因。”

澳大利亚流行病学家表示，预计澳将在6月底迎来第三波疫情高峰。巴克斯特认为，澳大利亚在新增确诊病例数仍处高位时放松防疫限制，这一决定是不成熟的。全球对疫情走势尚无定论，新冠病毒正向“流感化”发展的论断也没有依据。在现阶段，有必要继续采取公共卫生措施并提高民众对防疫问题的重视。

（本报堪培拉6月13日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 17 版）