上海新增本土确诊病例11例和本土无症状感染者26例

中新网6月13日电 据上海市卫健委微信公众号消息，2022年6月12日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例11例和无症状感染者26例，其中1例确诊病例为既往无症状感染者转归，9例确诊病例和22例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性确诊病例2例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月12日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例11例，含1例由既往无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院28例。

病例1，居住于浦东新区，

病例2、病例3，居住于徐汇区，

病例4—病例6，居住于杨浦区，

病例7—病例9，居住于闵行区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例10，居住于静安区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(6月12日已通报)

病例11，居住于长宁区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月12日0—24时，新增本土无症状感染者26例。

无症状感染者1，居住于浦东新区，

无症状感染者2—无症状感染者11，居住于徐汇区，

无症状感染者12—无症状感染者14，居住于虹口区，

无症状感染者15—无症状感染者17，居住于闵行区，

无症状感染者18—无症状感染者22，居住于宝山区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者23、无症状感染者24，居住于徐汇区，

无症状感染者25，居住于青浦区，

无症状感染者26，居住于崇明区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(6月12日已通报)

境外输入病例情况

2022年6月12日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告2例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自英国1例，来自加拿大1例，来自刚果(金)1例。

病例1为中国籍，在阿根廷生活，自阿根廷出发，经德国转机，于2022年6月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月12日0—24时，无新增境外输入性无症状感染者。

2022年6月12日0—24时，解除医学观察无症状感染者178例，其中本土无症状感染者174例，境外输入性无症状感染者4例。

2022年2月26日0时至2022年6月12日24时，累计本土确诊58073例，治愈出院57310例，在院治疗175例(其中重型8例，危重型9例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月12日24时，累计境外输入性确诊病例4644例，出院4622例，在院治疗22例。现有待排查的疑似病例0例。