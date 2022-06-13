北京新增本土确诊病例29例和本土无症状感染者22例

中新网6月13日电 据北京市卫健委微博消息，6月12日0时至24时，北京市新增29例本土确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和22例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院17例。

确诊病例1、2：现住东城区新中西街小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住东城区左安浦园小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住西城区未来家园，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住西城区银锭桥胡同，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住西城区平安里西大街14号，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住西城区粮仓青年旅社，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住西城区白纸坊西街，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例9、23：现住朝阳区草场地国际艺术村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住朝阳区石佛营东里105号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住朝阳区华腾世纪，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住朝阳区芳园里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例13：现住朝阳区六里屯东里，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例14：现住朝阳区福盈家园4号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住朝阳区横街村天然居公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例16：现住朝阳区华严里小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住朝阳区姚家园东里7号院，天堂超市酒吧(工体西路6号)工作人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例18：现住朝阳区农光里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例19：现住朝阳区三里屯国安亚朵S酒店，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例20：现住朝阳区工体西里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例21：现住朝阳区康家园小区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例22：现住朝阳区甘露园南里一区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例24：现住丰台区顶秀金石家园，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例25：现住门头沟区东坟，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例26：现住房山区西石府村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例27：现住通州区寨辛庄村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

确诊病例28：现住通州区永顺南街190号，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住东城区琉璃井东街，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住东城区聚龙花园，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住西城区圣芳商厦，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住西城区天宁寺东里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住西城区西豪逸景，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住朝阳区高家园二区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住朝阳区甜水园西里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者8：现住朝阳区枣营北里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9：现住朝阳区国美第一城3号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者10：现住朝阳区望京西园一区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者11：现住朝阳区三里屯，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者12：现住朝阳区纽约豪园，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者13：现住朝阳区华腾世纪总部公园，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者14：现住朝阳区芳草苑，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15、16：现住朝阳区南沙滩工美院小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者17：现住门头沟区西山天璟，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者18：现住通州区新华联运河湾南区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者19：现住通州区惠兰美居，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者20：现住通州区格瑞雅居，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者21：现住通州区通惠南路29号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者22：现住怀柔区后横街小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月12日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

要压紧压实“四方责任”，重点区域、重点行业、重点人群核酸筛查和常态化核酸检测坚持做到高质量、全覆盖。封管控区要加强规范管理和服务保障，严格落实核酸检测、抗原自测、健康监测等防控措施。小区(村)、单位和公共场所要严格执行测温扫码、查验核酸检测阴性证明等措施。餐饮机构等人员密集场所要严格落实限流开放、测温扫码、查验72小时内核酸阴性证明等防控措施，确保不漏一人。市民朋友要坚持疫情防控不放松，严格执行各项防疫规定，按要求核酸检测，少聚集，进入公共场所坚持全员扫码测温、查验核酸证明，科学佩戴口罩，保持安全社交距离，注意手卫生。请与官方公布的病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员立即向社区报告，配合落实各项防控措施。