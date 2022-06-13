中国防疫发展两手抓提振全球信心（国际论道）

近期，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展的举措和成效引发国际社会关注。多家外媒报道，随着中国调整疫情防控措施、政府推出提振经济和助企纾困政策，中国的生产和消费正在加速恢复，为全球经济复苏注入信心。

恢复迹象正在显现

近期，国际社会高度关注中国防疫政策变化与城市复苏进程。继“上海重启”“上海‘解封’”“上海回来了”成为外媒报道中的高频词后，北京“堂食恢复”“限流开放”“如期高考”也成为国际舆论的热议话题。

“中国采取‘零容忍’策略，坚决遏制疫情。”新加坡亚洲新闻台称，在经历疫情封控两个月后，尽管没有完全恢复常态，但上海正在逐渐恢复生机。

路透社称，上海近2500万居民中的大多数人现在可以自由离家，前往办公室、公园和市场。商店重新开业，道路上重现车流。

美联社称，中国严格的“动态清零”政策基本消除了北京的一场小规模疫情，政府随后调整了疫情限制。北京食客时隔1个多月重返餐厅堂食。除部分区域外，各类博物馆、电影院、健身房等场所按75%限流开放。

新加坡《联合早报》称，北京把进入公共场所和搭乘公交的核酸检测阴性证明时限从48小时延长至72小时。北京高考期间，交通部门实行多项措施保障考生安全出行，包括在封管控区开展“一对一”送考。

英国《金融时报》网站报道称，作为“动态清零”政策的一部分，中国在许多城市建设数十万个永久性新冠病毒检测设施。一些大城市开始建立步行15分钟核酸采样圈。许多民营医疗公司还建立了常态化核酸检测点。多地能在24小时内完成划定范围的区域核酸检测任务。

“中国从疫情中恢复的迹象正在显现”，美国消费者新闻与商业频道网站报道称，北京恢复堂食是向常态迈出的重要一步，同时上海也逐步推进重新开放计划。

“中国近期最严重的一轮新冠肺炎疫情即将结束”，彭博社称，中国全国范围内感染病例呈下降趋势。在中国经济规模排名前50个城市中，目前没有一个城市实行广泛的防疫限制。

日本知名学者、拓殖大学教授富坂聪近日撰文指出，中国的“动态清零”政策已经超越单纯为了应对本国疫情的范畴，而是对世界发挥着防波堤的作用。正是因为中国坚定抗疫，世界才避免了面临更严峻的挑战。

稳定经济多措并举

据中国国家统计局发布的数据，5月，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数同步回升，分别为49.6%、47.8%和48.4%，高出4月数据2.2、5.9和5.7个百分点，表明中国经济景气水平较上月有所改善。

外媒关注到，中国调整疫情防控措施后，城市商业活动持续恢复。在此基础上，中国进一步部署了一系列稳经济措施，以促进生产生活和消费回升。

据路透社报道，中国国务院近日发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，包括六个方面33项措施，内容涵盖财政、金融、投资等方面的政策。新加坡《联合早报》网站报道称，文件提出了优化企业复工达产措施，抓紧推动实施一批能源项目，统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。

“中国一方面坚持严格防控疫情，另一方面开展修复经济的工作。”《华尔街日报》称，在上海，市政府出台了数十项激励措施，鼓励人们重返工作岗位，以重振这个中国最重要的商业和制造业中心，包括为雇主提供租金减免和税收减免。

马来西亚《今日商业》称，随着疫情得到缓解，北京发布了一项行动计划，加快商业运营和消费。北京市政府完善重点企业“白名单”制度，为复工企业提供物流运输服务。国有房屋房租减免“即申即享”，对承租非国有房屋、为中小微企业和个体工商户减免房租的科技型孵化器给予补贴。

据拉美社报道，中国多个省份正启动新举措，以恢复今年夏天国内旅游和消费的活力。其中，河南、贵州、湖南、浙江、广西等地恢复了跨省跟团旅游，山东等省则通过补贴和折扣支持当地旅游业复苏。报道援引专家分析称，所有这些举措都将对旅游和消费这两个对经济增长至关重要的领域起到极大推动作用。

美国消费者新闻与商业频道网站援引高盛中国经济学家发布的报告称，除非再次出现严重的疫情反弹和相关封控措施，中国交通、建筑和港口运营可能在一个月左右恢复到此轮疫情前的水平。

非常利好世界经济

“全球投资者正在回归中国股市”，英国《金融时报》称，中国股市在今年早些时候曾因严格的防疫措施等原因遭遇抛售，但一些国际基金经理认为，最糟糕的时期已经过去，现在可以增加对中国股市的配置。乐观情绪正在重返国际金融市场。

福布斯杂志网站报道称，中国最受关注的股市指数之一沪深300指数，在北京调整防疫措施的6月6日当天上涨1.9%，创下两周来的最大涨幅。与标准普尔500指数挂钩的期货上涨1%。报道分析称，中国调整防疫措施有助于缓解供应链问题和全球通胀以及缓解各国央行加快收紧流动性的压力。

中国加快复工复产，向全球产业链供应链释放了积极信号。《华尔街日报》援引中国交通运输部数据称，上海在全球贸易中的作用正在恢复。上海港集装箱日吞吐量于5月底回升至正常水平的95%以上，而浦东机场高峰时段的日均货邮吞吐量已恢复至疫情前的八成左右。

欧洲《现代外交》网站发表文章称，近期上海经济活动重启，令外国企业感到“兴奋”。超过2000家欧洲企业、超过5600家日本企业位于上海及其周边。对于这些跨国企业来说，中国不仅是一个重要的市场，还是开拓全球市场的重要基地，中国恢复与全球贸易和产业链的全面对接具有重要意义。

中国近期的外资数据证实了全球市场信心。据中国商务部、外汇管理局和中国贸促会发布的数据，今年1—4月，中国实际使用外资金额同比增长20.5%；4月跨境资金流动延续净流入；一季度，72.1%的外资企业在华增资幅度大于5%。

瑞银集团旗下瑞银财富管理投资总监办公室日前发布报告指出，虽然贸易关税、疫情干扰、劳动力成本上升等因素推动全球供应链发生重大改变，但中国品类齐全且规模巨大的制造链依然不可替代。中国不仅拥有庞大且不断增长的消费市场，而且具备先进的制造基础设施、高效的物流系统和高素质的熟练劳动力等独特优势。

《华尔街日报》称，中国调整针对疫情的限制措施，使全球市场信心得以提振。俄罗斯《专家》周刊网站也发文表示，市场对中国调整防疫政策作出了反应，这对全球经济是非常利好的消息。