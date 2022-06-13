织牢织密未成年人司法保护网（法治聚焦）

“希望今天的交流分享能在每一名同学心中种下一颗法律的种子，长出懂法守法的嫩芽，最后变成参天大树，为同学们的健康成长提供帮助。”前不久，最高人民法院举办“走进少年法庭巡回审判点”系列公众开放日活动。各巡回法庭开展“送法进校园”、线上线下方式讲授法治教育课、邀请中小学生参观巡回法庭和参演模拟法庭等丰富多彩的公众开放日活动。

依法保护未成年人合法权益、预防矫治未成年人犯罪，是人民法院的重要职责。近年来，最高法发布关于加强新时代未成年人审判工作的意见等文件，将涉未成年人的刑事、民事、行政案件均纳入专业审判范围，全方位加强未成年人权益保护。涉未成年人案件审判工作的理念、要求、方式，与成人司法存在重大差异，具有很强的专业性。1984年，上海市长宁区人民法院建立了我国第一个专门审理未成年人刑事案件的合议庭。从此，人民法院开启了一项新的专门审判事业，未成年人司法保护制度由此迈出了从无到有、具有里程碑意义的重要一步。

30多年来，少年法庭从少到多、由点到面，不断发展壮大，已成为人民法院重要的专业审判门类，被誉为“特殊的希望工程”，为保护未成年人合法权益、预防未成年人犯罪作出了积极贡献。为了加强全面保护未成年人合法权益的专业化审判力量，2021年3月，最高法成立由最高法副院长担任主任的少年法庭工作办公室，综合统筹全国法院涉未成年人案件审判工作指导。在最高法的推动下，目前全国法院共有独立建制或通过加挂牌子方式设立的少年法庭2181个、员额法官6025人。涉未成年人案件由专门少年法官办理、少年法官专审涉未成年人案件的要求得到进一步落实。

2021年，全国法院依法一审审结猥亵儿童、拐卖及收买被拐卖的妇女儿童、拐骗儿童、虐待被监护人、组织未成年人进行违反治安管理活动罪等案件8765件；共依法审结涉未成年人抚养、监护、探望纠纷案件138869件，作出人身安全保护令2999件。

据了解，最高法今年还将出台关于办理强奸、猥亵未成年人等刑事案件具体应用法律若干问题的解释，关于人身安全保护令案件适用法律若干问题的规定，关于落实从业禁止制度的意见等，统一裁判尺度，进一步织牢织密未成年人司法保护网。

少年法庭工作办公室相关负责人表示，人民法院进一步深化少年法庭改革，深入推进涉未成年人案件“三合一”综合审判改革，实现少年法庭统一归口管理；深入分析未成年人“两法”（未成年人保护法和预防未成年人犯罪法）和家庭教育促进法新确立的保护原则、制度和机制，出台实施细则，完善司法政策，进一步强化未成年人特殊、优先保护。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 12 版）