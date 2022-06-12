“2020文旅市集·杭州奇妙夜”。 杭州市文化广电旅游局供图

中新网杭州6月11日电 题：夜经济夜生活，如何才能“越夜越精彩”？

作者 王题题

日前，浙江杭州武林夜市暂别两个多月后重新营业，24小时博物馆也在浙江杭州启幕，“2022文旅市集·宋韵杭州奇妙夜”近期也将举办。杭州正通过夜市、夜游等夜间模式，拉动夜间经济的发展。

作为城市经济的重要组成部分，夜经济的繁荣程度被看作是一座城市经济开放度、便利度和活跃度的晴雨表。

中国各地公布的“十四五”规划中，夜经济被作为衡量城市生活质量、消费水平、投资软环境的重要指标，成为拉动经济发展的重要内容。

“2020文旅市集·杭州奇妙夜”活动现场。 杭州市文化广电旅游局供图

各地夜经济发展状况如何，从此前揭晓的2021年中国城市夜经济影响力十强城市榜单可见一斑。

据榜单显示，重庆、长沙、青岛、成都、上海、北京、武汉、深圳、广州和天津上榜。

以连续三年位居夜经济影响力城市首位的重庆为例，近年来，重庆在打造“重庆味，国际范的不夜城”，在功能配套、政策扶持、优化营商环境等方面，支持和升级夜经济发展。截至目前，该市夜间文化和旅游消费以集聚区为阵地，已形成了“夜游、夜景、夜秀、夜读、夜市、夜娱、夜养”等“七个夜”的丰富产品体系。

作为著名的旅游城市，杭州没有出现在中国城市夜经济影响力十强城市榜单上。联合国世界旅游组织专家贾云峰分析，杭州缺少重庆、长沙这些上榜城市夜经济的“网红气质”，差异性不够。

但杭州近年来也频频发力。

2020年8月，杭州举办首届“2020文旅市集·杭州奇妙夜”活动，吸引市民游客11.8万人次，拉动消费3008万元人民币，成为杭州文旅战疫情、促夜经济发展的创新举措之一。

“2022文旅市集·宋韵杭州奇妙夜”主场活动近期将在西湖沿线举行，以宋韵文化深度表达和创新诠释为核心。

浙江省文化和旅游智库专家、原杭州市旅游委员会主任李虹认为，发展夜经济首先就要做好“烟火气”回归的工作。比如城市在营造综合体和商业街区的时候，留出足够的公共空间，适度容忍民众自发营造休闲娱乐的氛围，如摆摊设档等。

市民游客参与“2020文旅市集·杭州奇妙夜”活动。 杭州市文化广电旅游局供图

“民众营造好了自娱自乐的氛围，商家自然会跟进来。待形成一定热度之后，外地游客也将随之而来。”李虹说。

贾云峰认为，一到夜晚，人的生理状态和心理状态就会发生巨大改变，跟白天有完全不同的期望和期许。

因此，他建议，在打造夜间文旅消费上，要为市民游客营造一种行走在梦境的感觉。比如著名旅游城市西班牙巴塞罗那的超级街区计划，就是老城区的每一条街，设计完全不一样的内容，而且加入了游客行为，很多的游客参与了互动和设计，带动了地方快速发展，形成了一个游客参与、像做了一场梦一样的旅游行为，真正实现了“越夜越精彩”。