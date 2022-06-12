上海本轮本土疫情仍处于“拖尾期” 疫情聚集性特点明显

中新社上海6月11日电 (记者 陈静)6月1日—10日，上海社会面累计发现阳性感染者32例。在11日举行的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫健委副主任赵丹丹表示，目前全上海13个区出现了社会面散发疫情，疫情存在扩散的潜在风险，“降新增、防反弹”的压力很大。

赵丹丹表示，疫情聚集性特点比较明显。除了家庭聚集性外，还有场所聚集性(如徐汇区红玫瑰美容院)，有些聚集性疫情涉及人数还在增加。同时，疫情涉及的职业人群有所增加。这位官员表示，6月1日，随着上海逐步恢复生产生活秩序，各类服务行业开始恢复营业，人员流动性也明显加剧，服务行业从业人员的感染者也有增加趋势。

据赵丹丹介绍，6月以来出现社会面疫情的区域与四五月疫情高风险区域存在高度重合，且实验室病毒基因测序结果显示，6月1日以来发现的病毒株均与上海本轮本土疫情中的早期病原同源，提示目前本轮本土疫情仍处于“拖尾期”。

据悉，11日，上海新增社会面3例新冠肺炎本土确诊病例(轻型)和1例本土无症状感染者。这4例阳性感染者已转运至定点医疗机构隔离治疗或隔离医学观察。至6月11日16时，上海共排查到这4例阳性感染者在沪密切接触者79人。闵行区梅陇镇普乐路665弄、静安区宝山路街道芷江中路413弄、浦东新区塘桥街道浦建路60弄、徐汇区湖南路街道长乐路335号—339被弄列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。

上海市疫情防控核酸筛查专班负责人夏科家11日披露，即日起至2022年7月31日，上海民众应每周至少进行1次核酸检测。上海民众如7天内无核酸检测记录，其“随申码”将会被赋黄码；完成核酸采样后，其“随申码”将在24小时内转码。夏科家表示，上海全市常态化核酸检测点免费检测服务，延长至2022年7月31日。

上海市疫情防控工作领导小组办公室印发了《关于对本市未按规定参加核酸检测人员随申码赋黄码等相关事项的通告》。据此，7天内无核酸检测记录的民众，应及时参与社区便民筛查或至核酸采样点开展核酸检测。对“应检未检”并造成疫情传播扩散的，将依法追究相应法律责任。

除进出所居住小区、前往核酸采样点进行核酸检测、就医等外，被赋黄码人员非必要不外出，尽量减少与他人接触，避免前往人群聚集公共场所。夏科家表示，对长期卧床重病患者、行动不便老人、残障人士、婴幼儿等特殊人群，各区要提供核酸检测便利服务。据悉，该《通告》自发布之日起施行，有效期至2022年7月31日。后续上海将根据疫情防控形势变化动态调整。