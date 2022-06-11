上海新增本土新冠肺炎确诊病例7例和无症状感染者9例

中新网6月11日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年6月10日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例7例和无症状感染者9例，其中3例确诊病例和7例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性确诊病例4例和无症状感染者3例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月10日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例7例。新增治愈出院31例。

病例1、病例2，居住于闵行区，

病例3，居住于宝山区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4，居住于静安区，

病例5、病例6，居住于虹口区，

病例7，居住于宝山区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(6月10日已通报)

本土无症状感染者情况

2022年6月10日0—24时，新增本土无症状感染者9例。

无症状感染者1、无症状感染者2，居住于徐汇区，

无症状感染者3，居住于长宁区，

无症状感染者4、无症状感染者5，居住于普陀区，

无症状感染者6，居住于闵行区，

无症状感染者7，居住于宝山区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8，居住于静安区，

无症状感染者9，居住于奉贤区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(6月10日已通报)

境外输入病例情况

2022年6月10日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告4例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院2例，其中来自蒙古1例，来自加拿大1例。

病例1为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年6月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3均为中国籍，病例2在阿根廷工作，病例3在阿根廷生活，病例2、病例3自阿根廷出发，经德国转机，乘坐同一航班，于2022年6月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为加拿大籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年6月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

4例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者53人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月10日0—24时，新增境外输入性无症状感染者3例。

无症状感染者1、无症状感染者2均为中国籍，无症状感染者1在塞尔维亚工作，自塞尔维亚出发，无症状感染者2在阿根廷生活，自阿根廷出发，无症状感染者1、无症状感染者2经德国转机，乘坐同一航班，于2022年6月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在法国留学，自法国出发，于2022年5月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

2022年6月10日0—24时，解除医学观察无症状感染者252例，其中本土无症状感染者248例，境外输入性无症状感染者4例。

2022年2月26日0时至2022年6月10日24时，累计本土确诊58052例，治愈出院57256例，在院治疗208例(其中重型10例，危重型10例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月10日24时，累计境外输入性确诊病例4641例，出院4618例，在院治疗23例。现有待排查的疑似病例2例。