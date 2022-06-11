北京新增本土新冠肺炎确诊病例36例和无症状感染者25例

中新网6月11日电 据首都健康微博消息，北京6月10日新增36例本土确诊病例、25例本土无症状感染者和3例境外输入确诊病例、6例境外输入无症状感染者 治愈出院27例

6月10日0时至24时，新增36例本土确诊病例和25例无症状感染者，无新增疑似病例；新增3例境外输入确诊病例和6例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院27例。

本土病例

确诊病例1：现住朝阳区乐乎公寓(王四营店)，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住朝阳区姚家园东里7号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住东城区北京呆住幽蘭酒店，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住丰台区大红门东前街甲27号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例5、27：现住海淀区清河湾高尔夫俱乐部，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住海淀区清河湾高尔夫俱乐部，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住门头沟区电建·金地华宸小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住密云区河漕村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住通州区蒋辛庄村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住西城区西巷社区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例11、33：现住大兴区丽园B区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住东城区左安浦园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例13：现住西城区宣武门西大街4号楼，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例14：现住西城区满恒记火锅店，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住西城区光彩胡同，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例16、17：现住朝阳区吕家营村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例18：现住朝阳区姚家园西里1号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例19：现住朝阳区安家楼消防救援站对面甲一号楼，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例20：现住朝阳区楠庭酒店(北京北苑店)，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例21：现住朝阳区华严里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例22：现住丰台区世华水岸C区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例23：现住丰台区苇子坑2号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例24：现住丰台区创业者公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例25：现住丰台区首经贸中街1号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例26：现住丰台区玉林东里二区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例28：现住海淀区温泉村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例29、30：现住通州区北京环球度假区员工公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例31：现住通州区景盛中街7号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例32：现住顺义区苏活社区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例34：现住大兴区庑殿家苑A区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例35：现住石景山区永旺商务楼，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例36：现住房山区稻田回迁楼北区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住昌平区天利合家园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住昌平区水屯村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住昌平区中东路16号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住昌平区白浮村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住朝阳区汉庭酒店(朝阳路十里堡店)，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住朝阳区京棉二厂小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住朝阳区三里屯新东路39号楼，天堂超市酒吧(工体西路6号)工作人员，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者8：现住朝阳区乐乎公寓(王四营店)，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9：现住顺义区天竺家园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者10：现住大兴区隆兴园二里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者11：现住朝阳区十里河大洋路市场生活区东区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者12、13：现住朝阳区姚家园东里7号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者14：现住朝阳区广渠东路6号院项目部，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15：现住朝阳区华腾园小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者16：现住海淀区清河湾高尔夫俱乐部，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者17：现住海淀区海淀路社区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者18：现住通州区北京环球度假区员工公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者19：现住通州区艺苑东街小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者20：现住通州区景盛中街7号院，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者21：现住房山区西地村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者22：现住经开区卡尔生活馆，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者23：现住西城区平安大街育教胡同，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者24：现住大兴区郭上坡村，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者25：现住大兴区庑殿家苑A区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月10日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国籍，6月8日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月9日报告核酸检测结果为阳性，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国台湾籍，6月8日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月9日报告核酸检测结果为阳性，6月10日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，6月8日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月9日报告核酸检测结果为阳性，6月10日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。