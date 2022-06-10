专家：加强人财物统一管理 促进多院区共同发展

由人民健康组织的“2022‘一院多区’医院建设与管理”线上交流座谈于近日召开。此次座谈旨在汇聚各地医院关于“一院多区”模式的发展经验，助力“一院多区”建设的探索与完善。参加座谈的专家提出，同质化管理是“一院多区”建设的重要课题，促进多院区同质化管理需要加强人、财、物等方面的协同合作。

河北医科大学第一医院党委书记、院长赵增仁认为，“一院多区”不能理解为医疗集团当中的托管医院。开展“一院多区”建设有三个关键要点：一是统一，即管理上的统一，包括人才管理、质量管理、后勤管理、信息化管理、设备管理等方方面面；二是同质，是指医疗的同质，不管是主院区还是分院区，医疗质量应保持一致；三是运营，是指要通过分院区的建设降低整体运营成本，而不是通过分院区的建设提高运营成本。

针对“一院多区”建设，重庆医科大学附属第一医院副院长吕富荣介绍了该院的具体做法：在统一的组织构架、人才调配、财务管理、质量管理、学科建设、后勤管理、信息系统和院区文化等方面进行同质化发展。此外，分院区属于非独立法人，每个分院区由总院分管该院区的副院长负责，职能部门采取垂直管理。在医疗质量方面，统一诊疗指南、统一医疗管理举措、统一质控结果运用、统一信息平台，落实医疗质量院、科两级管理。

中国科学技术大学附属第一医院党委书记刘连新介绍说，中国科学技术大学附属第一医院的经验则是处下面不再设科，实行扁平化管理。对人力资源进行统筹管理，对所有院区的人力资源实行统一的招聘、培训、考核、调用、聘任和统一的编制，让所有的人才都在院区内进行统一规划发展。此外，开展一体化财务管理。财务管理有统一的财务总监，其他各院区不再保留财务职能。在分院区只保留医疗、护理、院感、院办、总务、后勤和安保等功能。党口的所有系统，包括科研教学、人事、团委、统战等也由集团进行统一管理。

南昌大学第一附属医院院长张伟建议，实现同质化要确保人、财、物的统一。在医疗管理、人才招聘、招标采购、后勤保障等方面进行多院区统一化管理，这有利于提高管理效率，节约行政人员人力资源成本，促进多院区共同发展。

就“一院多区”同质化管理的难点，华中科技大学同济医学院附属同济医院党委副书记廖家智从人才、管理和文化等角度展开分析。他说，从人力角度来讲，多院区发展会对医院人力资源形成挑战。因此，各医院开展“一院多区”工作之前，很重要的一点是先做好人力储备。在一体化学科管理的基础上，由学科根据自己的专业配置来进行人才的分配；从管理角度来讲，信息化是实现多院区一体化、同质化管理的核心之一；从医院文化角度来讲，医院文化的流程设计、文化体系、标识标牌都要达到标准化、同质化，在人性化的基础上来构建多院区文化体系。

浙江大学医学院附属第二医院副院长丁克峰介绍，为破解“一院多区”建设中的难题，浙江大学医学院附属第二医院在多院区建设之初便已实行一体化管理、同质化发展的策略。该院所有的院区坚持领导班子统一，人事统一、财务统一、信息统一、发票统一。这其中，各院区采用一套领导班子，并设置院区对应负责人是实现医院的同质化、一体化管理的关键。

郑州大学第二附属医院院长刘剑波建议，在多院区人力资源分配方面，一是选派专家前往新院区带动科室建设。二是进行合理学科布局，促进新院区差异化发展。三是在新院区环境、工作条件和人员待遇上多加支持，使员工对新院区更有认同感。在管理方面，要采取扁平化、集中化的管理模式，由主院区相关职能部门来负责新院区的具体管理工作，同时派出部分人员前往分院区开展工作。