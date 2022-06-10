张卿：加强临床专科建设 推进医教研深度融合

临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展具有重要作用。近日，内蒙古医科大学附属医院呼吸与危重症学科主任张卿在做客人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时表示，学科发展要依靠人才梯队建设和科研创新，医院也应以科研为临床服务为导向，提高服务质量和临床诊疗水平，进一步推进医院高质量发展。

谈及内蒙古医科大学附属医院推进临床专科建设的实践经验，张卿介绍，医院按照专科区域医疗中心的设置标准成立了卒中中心、房颤中心、重症诊疗中心、创伤中心、危重症孕产妇中心、POP（器官移植中心）六大中心。六大中心的建设进一步推进了专科建设。此外，医院还引进了达芬奇手术机器人，全面提升了医院科研、教学、临床的服务能力，提高了医院康复、预防、教育及医院管理水平，加快了该院建成区域医疗中心的脚步。

张卿所牵头的呼吸与重症学科也围绕六大中心进行了学科建设的探索工作，并取得了一定成绩。对此，张卿从以下几点进行了分享：“第一，科室加强亚专业发展，根据呼吸专业的不同专业成立了14个亚专业并设有门诊，每个亚专业配置组长、学科带头人，保障了专业人才梯队建设和稳定的研究方向；第二，提高科室诊治水平，重视硬件设施的建设和发展；第三，注重疑难病、危重症的诊疗，成立罕见病亚专业并设有门诊，可开展机器透气、危重症抢救技术；第四，科室开展新技术、新业务，成立了全国肺小结节AI智能诊疗中心，引进了硬质支气管镜、高难气道介入治疗、支气管热成形术等先进技术。第五，注重团队学术人才队伍建设，通过‘送出去、请进来’人才培养政策，引进人才再留住人才；第六，提高医疗辐射能力，采取医联体建设、互联网建设和下乡会诊、讲座、托管等方式将医疗服务辐射周边，以点带面，持续提高区域内医疗服务同质化水平；第七，强化质量管理，开展疑难重症术前讨论制度和死亡病例讨论制度，严格执行18项医疗核心制度。”

学科发展要依靠人才梯队建设。张卿认为，强化人才队伍建设、健全人才培养体系是推进专科建设的重要措施。人才不仅是第一资源也是第一生产力，抓人才就是抓发展。张卿说：“为大力推动学科建设，我院呼吸与危重症学科室注重引进基础夯实、高学历的人才，在用人的时候重能力、重水平、重实际、重治疗理念，做到‘人尽其用’。”对于如何以科研创新为抓手推动学科建设，张卿认为，科研是立院之本，科研创新是强院之路。她以其所在医院为例介绍，医院围绕解决重大健康问题为布局，以一些严重影响人民健康生活的疾病为目标，集中攻关推动改善疾病诊疗。为此，科室申请了课题并关注科研成果转化，提升科研防治能力，最终转化成了一个防病治病的实际成果；在技术创新方面，医院以科研为临床服务为导向，提高医院服务质量和临床诊疗水平。

张卿认为，作为内蒙古医科大学附属医院的学科带头人，担子重责任大。要懂得打铁还需自身硬，要以身作则，在知识储备、能力和言行举止等方面立榜样；要不断学习，不断汲取先进的知识、学习先进的技术；还要加强自我专业能力的培养及制定主攻方向，提高知识储备量；此外，科主任要具备创新发展的能力，引进新技术、培养人才，提高科室整体竞争力和学科综合能力。她说：“推进医教研深度融合，提升自我能力和科室、医院的就诊能力、服务能力，是每一个学科带头人的职责所在。”