科学组织做好核酸检测

作为早发现、早报告、早隔离、早治疗的关键措施，核酸检测在我国新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用。6月9日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就做好核酸检测工作、抓好疫情防控有关情况，国家卫生健康委等部门相关负责人进行了回应。

避免盲目扩大范围开展全员筛查

“聚集性疫情发生以后，要根据疫情防控的需要，科学制定核酸检测策略，划定核酸检测的范围和频次，避免盲目地扩大开展全员核酸检测的范围。”国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华指出，核酸检测是早期发现疫情最科学、最有效的重要手段，疫情发生地应该根据当地的疫情形势和防控需要，依法、科学组织好核酸检测工作，明确核酸检测人群、区域范围和频次，做好宣传、组织和引导工作。

“没有发生疫情，也没有输入风险的，查验核酸不应该成为一种常态。”贺青华指出，目前国内疫情总体上保持在较低水平，在这种情况下，关键是要提高监测系统的敏感性，确保疫情早发现、早处置。对于低风险地区、低风险人群（例如长期居家人群），没有必要频繁进行核酸检测。核酸检测的重点应该放在高风险人群和高风险岗位的工作人员以及有疫情的地区。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，在常态化疫情防控中，口岸城市、省会城市和千万级人口城市等疫情输入风险较高的城市建立步行15分钟核酸采样圈，要合理设置核酸检测点，及时公布采样点的信息，弹性安排采样时间并及时更新，及时反馈和更新检测结果。她表示，国家卫生健康委已指导地方不断建立和完善电子地图并及时更新，方便群众查询和就近采样。

郭燕红强调，核酸检测频次以及是否需要建设步行15分钟核酸采样圈等事项，应主要根据当地疫情发生发展的情况和防控工作的需要，因时因势确定，不能搞“一刀切”。

发布会上，北京市卫生健康委副主任李昂介绍，在做好疫情防控的前提下，北京正有序恢复正常生产生活和经济发展。经过风险评估，目前北京市已将进入公共场所核酸检测阴性证明由48小时调整为72小时。

“一方面，我们考虑到新冠病毒奥密克戎变异株平均潜伏期是在3天左右，72小时之内的核酸检测可以发现潜在的感染者；另一方面，我们也是为了降低居民核酸检测的频次，尽量减少疫情防控措施给市民带来的负担，尽量减少对正常的生产生活秩序产生影响。”李昂表示，下一步，北京市将根据疫情形势的变化和防控实际的需要，根据风险评估的结果动态调整各项防控措施。

对核酸检测违法违规行为“零容忍”

近来一段时间，多家核酸检测机构受到查处。李昂介绍，此前北京市在监督检查的过程中，发现个别核酸检测机构违规对多管样本进行混管检测，这种做法人为稀释了样本，违反了质量安全的有关规定，增加了漏检风险和污染机会，影响了检测结果的准确性，干扰了疫情防控大局。

“对这种违法违规的行为，我们始终坚持‘零容忍’，发现一起、查处一起。”李昂说，目前涉事机构已被停止执业，对相关人员的违法行为已移交公安机关进行立案侦查。

那么，应该采取哪些手段来加强核酸检测全链条监管，从而确保核酸检测的准确性？

郭燕红表示，近期，为了进一步加强新冠病毒核酸检测全链条监管，国务院联防联控机制综合组专门作出工作部署，从6个方面进一步加大监管力度：一是严格检测机构和人员的资质管理；二是规范样本的采集保存和转运管理；三是强化核酸检测机构的日常监督管理；四是加强应急状态下核酸检测机构的监管；五是提升核酸检测资源的利用效能；六是严格落实核酸检测机构的退出机制。“特别是对核酸检测机构，我们设立了‘红绿灯’制度，在对依法准入符合条件的主体进行‘绿灯’审批的同时，坚决落实‘黄灯’整改以及‘红灯’的退出机制，加大监管的力度，确保核酸检测质量。”郭燕红说。

病毒变异对核酸检测没有影响

针对病毒变异对核酸检测效果的影响，国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明表示，新冠病毒核酸检测试剂针对新冠病毒的双靶或者三靶基因，病毒在两到三个靶基因同时发生变异的可能性基本没有，因此病毒变异对核酸检测的检出能力没有影响。“从国家卫生健康委临床检验中心针对德尔塔和奥密克戎变异株的全国室间质量评价结果，以及全国各地发生疫情时的实际应用来看，目前我们的核酸检测都能够有效检出，也证明了这一点。”李金明说。

此外，近期核酸检测采样棉签含有荧光剂、环氧乙烷等致癌物的传言引发广泛关注；也有公众反映做核酸后恶心的感觉比较强烈，怀疑其中有一些刺激性的物质，会对身体造成严重伤害。对此，李金明在回答本报记者提问时指出，这种传言是不正确的，采样拭子其实无毒无害。

李金明介绍，采样拭子虽然看起来像棉签，但其材质实际上是聚酯或者尼龙纤维。他表示，采样拭子属于医疗器械，其生产环境和要求非常严格，在质量监管方面也有相关标准。这类产品最基本的要求就是无毒无害，并且采样拭子生产过程中间也不会产生有害的物质。

李金明指出，在采样的过程中，会刮咽后壁，刮的时候，有的人受到刺激，有异物感，就会产生痒感或者呕吐的感觉，个体的差异可能比较大。在采样时，张开嘴后，有的人软腭和舌根会合在一起，采样的人想保证采样质量，就会往里探，要找咽后壁、扁桃体，有的人刺激反应就非常强烈，出现了呕、咳。但是一旦采样完成，就很容易缓解，所以采样对个体没有伤害。（本报北京6月9日电 本报记者 张亚雄）