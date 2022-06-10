引领互联网诊疗迈入高质量发展新阶段

自2018年《互联网诊疗管理办法（试行）》等三个文件出台以来，我国互联网诊疗得到了快速发展。为进一步规范互联网诊疗，促进互联网诊疗服务健康发展，国家卫生健康委及时制定并发布了《互联网诊疗监管细则（试行）》。

《细则》明确了互联网诊疗的医药、医疗、技术等监管要求，强调了实体医疗机构在互联网诊疗中的核心位置，真正实现互联网诊疗与实体机构诊疗服务的“同质化”，让互联网诊疗回归到“严肃医疗”的本质定位，与此前的行业利好政策一脉相承，凸显了对互联网企业可持续规范发展的支持，也体现了对数字经济新业态的促进，对于进一步推动我国互联网医疗的长期可持续发展，乃至以数字化建立“以健康为中心”的健康维护体系，无疑具有重要意义。对于细则的全面解读，要从体现“四个思维”，把握“四个准则”出发，以推动互联网诊疗进入高质量发展新阶段为首要导向。

体现“四个思维”

一是体现了人民至上、生命至上的思维。《细则》强调医疗服务流程要服从于质量和安全，在突破传统就医流程限制，提升医疗服务的可及性的同时，必须要特别注重实现医疗质量和患者安全、法理、医理之间的有序平衡，真正推动医疗服务可及性、经济性、有效性和透明性，关注点是人民，落脚点也是人民。

二是体现了公立医院高质量发展的思维。《细则》中围绕医疗质量和医疗安全提出了系统的管理要求，如设立专门管理部门、建立管理制度等。同时鼓励运用人工智能、大数据等新兴技术实现互联网诊疗高质量监管。此次《细则》中明确的关键内容，在保证医疗服务质量及安全方面，与公立医院高质量发展的诉求互为呼应。

三是体现技术创新引领的思维。《细则》强调信息技术对于医疗服务的促进作用，进一步厘清了互联网医疗边界，利好互联网企业以技术优势增强线上诊疗供给，其本质是效率的提升，具体而言就是对医疗资源配置利用的优化，为此医疗行业应积极尝试医疗服务模式创新，以患者的就诊数据和电子病历为依据，支撑互联网诊疗数字化、精准化、智能化发展。

四是体现总体安全观的底线思维。《细则》对于医疗安全、患者安全、信息安全、法律安全、经济安全等都进行了明确的要求。通过贯彻总体国家安全观，筑牢安全底线，全方面构建安全监管体系，保障互联网诊疗工作的顺利开展。

把握“四个准则”

一是准入合规准则。《细则》中要求，提供服务的各类机构都必须通过监管部门的认证，参与诊疗的医师、患者都必须通过实名认证，以保障互联网诊疗的真实性。

二是全程监管准则。《细则》中要求，对开展的互联网诊疗行为的过程及结果都必须进行完整的记录，病历、处方等关键信息的流转应可追溯，以此确保互联诊疗的全过程都在法规的监控和保护范围内。

三是管理同质准则。互联网诊疗行为与线下诊疗行为具有同等的效力，《细则》要求互联网上发生的诊疗、质控、监督、投诉、数据共享等行为必须依托实体医疗机构进行，保证线上线下一体化。

四是数据共享准则。数据一致性是互联网诊疗正常进行的基础保障，《细则》中要求按照“最少可用原则”实现各类诊疗信息的共享，同时保障诊疗信息的准确性和监管依据的可靠性。

总体看来，互联网诊疗的发展其时已至，其势已成。此次《细则》的出台与在行的“互联网+医疗健康”发展政策一脉相承，上下联动，进一步明确了互联网诊疗监管要求，充分鼓励在创新驱动、稳固安全根基的前提下，为人民群众提供更为便捷且优质的数字化诊疗服务，擎画了就医新格局的美好蓝图，全方位引领医疗机构互联网诊疗高质量发展进入新阶段。（作者系国家心血管病中心副主任、中国医学科学院阜外医院副院长）