新华社北京6月9日电题：创造安全的环境——北京丰台转入常态化疫情防控见闻

新华社记者侠克、鲁畅

6月9日，按照北京市分级动态实施社会面防控措施，丰台区转入常态化疫情防控，除封（管）控区外，公共交通陆续恢复，全区由居家办公调整为正常上班，丽泽天街、丰台万达、大悦春风里商场等有序恢复营业，园博园、世界花卉大观园等恢复开园，图书馆、博物馆按照75%限流开放。

记者9日8时许在位于南三环东铁匠营街道的部分社区周边看到，小区内人员、车辆正常进出，恢复了往常工作日的场景。在顺四条一家“老北京小吃店”门前，群众排起长队有序扫码测温购买早点。路边，几位工作人员正在加快拆除、运走铁皮围挡，公交站台周围也有乘客等候车辆进站。

“恢复堂食，我们上班族就方便了，不用早起在家做饭了，来店里吃饭、看新闻，再赶地铁，既方便又快捷！”一大早，记者在位于丰管路的丰益香早餐包子店看到，餐馆门口的防疫专员，正引导大家有序扫码、测温、查验健康宝、登记个人信息。餐馆内工作人员均佩戴N95口罩。现场分为点餐区、取餐区、就餐区。顾客多采用电子支付，隔位就座，有序用餐。

“恢复堂食对我们来说是来之不易的好消息，昨天接到通知后，我们就对场地进行了全面消毒，把桌椅板凳都摆好，今天还采购了一批新鲜的蔬菜和肉类，就等着大家来了！”包子店工作人员华女士介绍。

在位于新宫地铁站的大悦春风里，南苑街道综合行政执法队正在对商场内的餐饮企业进行测温、扫码、登记、查验核酸阴性证明等防疫措施的检查，提醒经营者要严把“进门关”。马家堡街道要求辖区各商超工作人员及网约配送员佩戴N95口罩及一次性手套，同时倡导顾客也佩戴N95口罩，对商超冷链、冷库工作人员等每日必检人员配备一辆移动核酸检测车，做到了随时随地检、快速便捷检、专车专用检。

丰台区城管执法局相关负责人介绍，为强化“三类场所”疫情防控执法力度，丰台区进行“七天一轮次”全覆盖执法检查，重点对恢复正常上班的商务楼宇和恢复堂食的餐饮企业进行提示指导，督促严格执行疫情防控措施，压实“四方责任”，为生产生活秩序全面恢复创造安全的环境。