上海新增本土确诊病例4例、无症状感染者5例

中新网6月9日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年6月8日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者5例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性无症状感染者5例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月8日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例4例。新增治愈出院78例。

病例1、病例2，居住于浦东新区，

病例3，居住于黄浦区，

病例4，居住于静安区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月8日0—24时，新增本土无症状感染者5例。

无症状感染者1、无症状感染者2，居住于徐汇区，

无症状感染者3，居住于静安区，

无症状感染者4，居住于虹口区，

无症状感染者5，居住于杨浦区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年6月8日0—24时，无新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院2例，其中来自美国1例，来自台湾地区1例。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月8日0—24时，新增境外输入性无症状感染者5例。

无症状感染者1为中国籍，在刚果(金)工作，自刚果(金)出发，经埃塞俄比亚转机，于2022年5月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年6月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在英国留学，自英国出发，经新加坡转机，于2022年6月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在新西兰工作，自新西兰出发，于2022年6月7日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

5例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者81人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月8日0—24时，解除医学观察无症状感染者526例，其中本土无症状感染者525例，境外输入性无症状感染者1例。

2022年2月26日0时至2022年6月8日24时，累计本土确诊58039例，治愈出院57122例，在院治疗329例(其中重型14例，危重型14例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月8日24时，累计境外输入性确诊病例4635例，出院4615例，在院治疗20例。现有待排查的疑似病例0例。