直播预告：疫情期间前列腺癌患者如何应对？

近年来我国前列腺癌发病率呈上升趋势。对于前列腺癌来说，防范于未然更重要。前列腺癌日常生活中如何预防？影响前列腺癌发病的危险因素有哪些？在疫情防控期间，前列腺癌患者如何管理自己的疾病？应该如何就诊？6月9日10:00，“人民好医生”客户端将邀请上海交通大学医学院附属仁济医院泌尿科副主任潘家骅，为大家详细讲解前列腺癌相关知识。

专家简介：

潘家骅，上海交通大学医学院附属仁济医院泌尿科副主任、副主任医师、医学博士，中国医师协会泌尿外科分会青年委员会副主任委员，中国自动化学会医学机器人专业委员会委员，中华医学会泌尿外科学分会青年委员等等学术任职。

擅长：前列腺癌及其他泌尿系肿瘤的早期诊断和微创治疗，包括达芬奇机器人辅助手术、腹腔镜手术、前列腺靶向精准穿刺等前沿微创技术。

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