西藏林芝建成四级远程医疗体系

本报林芝6月7日电 （记者徐驭尧）记者近日获悉：西藏自治区林芝市已建成市、县、乡、村四级远程医疗体系，覆盖55个乡镇卫生院和144个偏远村，可满足3.5万农牧民的远程医疗问诊需求。

结合西藏地区幅员辽阔、居民分布分散的特点，广东省第九批援藏工作队筹措资金1542万元，用于林芝远程医疗体系建设。援藏工作队相关负责人表示，综合性远程医疗体系能够从根本上缩短沟通时间，节省资源，弥补林芝当地基层医护人员相对短缺的不足，及时满足各村镇农牧民的医疗需求。

据介绍，远程医疗体系不仅能解决医疗问诊问题，还能满足各级医疗机构互联互通需求。林芝市卫健委相关负责人表示，系统建成后，市医院可同各基层医院进行线上学术研讨，援藏医疗团队可以组织线上经验分享会，各县医院可组织乡镇医生和村医进行业务培训，及时解决疑难问题。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 12 版）