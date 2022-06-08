直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康举办“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

6月9日14:00，内蒙古医科大学附属医院呼吸与危重症学科主任张卿将做客直播间，就“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”话题与大家进行交流。

专家介绍：

张卿，临床医学博士、主任医师、教授、硕士研究生导师、内蒙古医科大学附属医院呼吸与危重症学科主任。内蒙古医师协会呼吸内科医师分会第二届委员会会长、内蒙古医学会呼吸分会副主任委员、世界内镜医师协会呼吸内镜协会呼吸理事、内蒙古自治呼吸内镜准入组组长、内蒙古医科大学学科带头人。

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