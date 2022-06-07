“买家秀”莫成“骗人秀”

随着“6·18”购物节临近，消费者“买买买”热情正盛。各大电商平台为更好推介优质商品、吸引消费者眼球，均设置了相应的“买家秀”“种草秀”等板块，引导买家发布使用详情的感受以及图文并茂的评价，供其他消费者参考。

这一操作本无可厚非。然而，“买家秀”却被部分商家当作引流工具，甚至催生出专门从事“买家秀”的“寄拍”灰色生意。某些商家或者个人通过招聘有偿模特充当买家，邮寄产品让他们拍摄“买家秀”，然后再以“买家”身份给商家打出优质好评，并获取报酬。如此一来，本质上与刷单无异。

事实证明，通过虚假“买家秀”赚来的好评和流量，极易蜕变为“骗人秀”。一方面，鱼龙混杂的“买家秀”让真实、客观的评价大打折扣，最终导致“劣币驱逐良币”；另一方面，形成灰色产业链的假“买家秀”，还衍生出一些新骗局。有些商家打着返利提现的名义，引导消费者投入资金；有些借招聘网拍模特的名义收取会费、拉人头；还有一些以“寄拍”为由，骗取产品押金，这些行为实际上都构成了诈骗。对此，应理性施策。

对于平台而言，要不断完善平台交易规则、日常经营管理、售后保障服务和信用评价体系等，在加强对商家的审核和对商品质量、服务的把控力度的同时，还要不断升级技术手段，筛选出花样百出的虚假评价进行屏蔽和处罚，切实保护消费者的合法权益。

对于商家而言，应将精力用于提升产品品质和服务上，切莫把心思放在炮制虚假“买家秀”的投机取巧套路上。只有诚信守法、认真经营，商家才能赢得好口碑、获得长远发展。

对于消费者而言，要清醒认识“买家秀”的作用，在理性购物的同时发表真实评论，不能因为返现、返券、赠品等返利行为发布虚假评价，更不要为了蝇头小利，从事虚假“寄拍”活动，避免落入诈骗陷阱。

治理虚假“买家秀”乱象，除了买卖双方要自律，平台还要尽责。市场监管部门还需强化监管力度，明确、压实各方责任，增强平台、商家的法律意识和安全责任意识，敦促他们规范经营。在加大行政处罚力度的同时，对构成犯罪的，要依法移送司法部门追究刑事责任。（李苑）