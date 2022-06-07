健康是人民幸福生活的基础，当好全国医改“排头兵”

探索医改这一世界性难题的中国式解决办法，让人民有更高水平的医疗卫生服务，推进健康中国建设，是习近平总书记念兹在兹的大事。

近年来，福建三明医改以药品耗材治理改革为突破口，坚持医药、医保、医疗改革联动。2016年2月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组会议，听取了三明医改情况汇报，要求总结推广改革经验。

“我很关注你们的改革。这是一种敢为人先的精神，人民至上、生命至上理念的觉悟担当。”2021年3月23日，习近平总书记在三明市沙县总医院考察时勉励大家。总书记强调，要继续深化医药卫生体制改革，均衡布局优质医疗资源，改善基层基础设施条件，为人民健康提供可靠保障。

医改使沙县区（沙县撤县设区）总医院等三明市公立医院药品耗材收入下降、医疗服务收入提高。2021年，三明人均医疗费用1871元，仅为全国平均水平的一半左右；公立医院医疗服务收入占比提高至43.05%。沙县区总医院党委书记万小英说：“还有一高是群众满意度不断提高。”

“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。把这件事抓牢，人民至上、生命至上应该是全党全社会必须牢牢树立的一个理念。”总书记的殷殷嘱托在福建转化为加快深化医药卫生体制改革，持续推进解决看病难、看病贵问题的行动。

整合县域内县、乡、村三级医疗机构，组建总医院，将县域内医保基金打包给县总医院，实行“超支自负、结余留用”；启动实施全民健康管护体系完善等“六大工程”……三明医改不断深化，已迈入“以健康为中心”的3.0版，从基本解决看病难、看病贵迈入进一步解决看好病、治未病。

以“大病重病在本省解决、常见病多发病在市县解决、头疼脑热等小病在乡村解决”为目标，国务院医改领导小组去年10月印发《关于深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革的实施意见》，要求进一步加大力度推广三明医改经验，深化医疗、医保、医药联动改革。

保障人民健康是一个系统工程，需要长时间持续努力。一年多来，福建加快构建分级诊疗体系，既着力打造福州、厦门两个医疗服务高地，又注重拓展乡镇卫生院功能，加快发展社区医院。眼下，紧密型医共体已在全省全面铺开，基层诊疗量占比较2015年增加了4个百分点。“强化系统集成、协同配套、整体推进，创造性落实好国家赋予福建省的综合医改试点任务，不断巩固扩大三明医改成效，继续当好全国医改‘排头兵’。”福建省委主要负责同志说。

从常态化制度化开展药品耗材集中带量采购，到建立医疗服务价格动态调整机制；从深化公立医院薪酬制度改革，到深化医保支付方式改革……三明医改经验正在全国各地开花结果，群众看病就医方面的急难愁盼问题也在一个一个解决中。

《 人民日报 》（ 2022年06月07日 01 版）