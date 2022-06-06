北京：部分区域坚持从严从紧防控措施

新华社北京6月5日电（记者赵琬微）记者从5日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第356场新闻发布会上了解到，当前北京疫情呈现持续向好态势，丰台区全域和昌平区部分区域继续坚持现有从严从紧防控措施，尽早实现清零目标。

6月5日0时至15时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，无社会面病例，疫情防控取得阶段性成果，防控形势持续向好。5日上午，首都严格进京管理联防联控协调机制、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定，自6月6日起，除丰台区全域及昌平区部分区域外，全市其他地区进一步分区分级动态实施社会面防控措施，对居家办公、堂食服务、中小幼返校返园、快递外卖、装修维修、团队旅游、核酸证明查验等防控措施进行了调整。

在5日的新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、北京市政府新闻发言人徐和建表示，丰台区全域和昌平区部分区域继续坚持从严从紧防控措施，尽早实现清零目标。区域内严格居家办公，人员减少流动、减少外出，落实好不扎堆、不聚集、做好健康监测、加强个人防护等防疫要求。两区连续7日无社会面病例后，将转入常态化防控阶段，同步调整社会面防控措施。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在会上通报，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，房山区1地调整风险等级如下：房山区长阳镇赛木小镇近14天累计报告1例本土确诊病例，即日起由中风险地区降为低风险地区。

截至目前，北京市共有高风险地区1个，中风险地区7个。

徐和建提示，解封不等于解防，放开不等于放松。目前，个别区还有社会面零星病例，反弹风险依然存在，要始终保持清醒头脑，压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚定不移推进动态清零行动。