关于堂食、学生返校 北京公布最新疫情防控措施

新华社北京6月5日电（记者郭宇靖）记者5日从北京市获悉，经专家组综合研判，首都严格进京管理联防联控协调机制、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定，自6月6日起，除丰台区全域及昌平区部分区域外，全市其他地区进一步分区分级动态实施社会面防控措施，包括餐饮经营单位开放堂食服务；在高三年级学生提前返校备考基础上，中小学其他年级学生6月13日返校，幼儿园幼儿6月20日返园；快递、外卖服务人员可进入小区（村）等。

除丰台区全域及昌平区部分区域外，全市其他地区进一步分区分级动态实施以下社会面防控措施。其中，对于封（管）控区等重点涉疫区域，在充分评估、符合条件后及时解封。居家办公地区调整为正常上班。公交、地铁、出租车等公共交通正常运营，加强公共交通防疫体系建设，逐步推进公交、地铁查验72小时内核酸阴性证明。餐饮经营单位开放堂食服务，控制人流密度，合理保持就餐间距，提倡隔位就坐、打包外卖、使用移动支付等无接触方式结算。

中小幼分期分批梯次返校，在高三年级学生提前返校备考基础上，中小学其他年级学生6月13日返校，幼儿园幼儿6月20日返园。各类培训机构分类恢复线下培训活动。高校严格校园出入管理，在做好期末各项安排的前提下组织学生安全有序返乡返家。

快递、外卖服务人员可进入小区（村），通过将物品放置在家门口、快递柜、货架（柜）等方式，减少面对面接触，进行无接触配送。安全有序放开装修、改造、改建、维修等“散装散建”生产活动，严格社区防控，落实从业人员“一登三查”要求。

恢复北京市旅行社经营市民“在京团队旅游”业务，参加团队旅游人员应完成新冠疫苗全程接种或加强免疫接种。各类景区、景点、公园坚持“限量、预约、错峰”，按照75％限流开放。各类图书馆、博物馆、电影院、美术馆、文化馆和体育健身、演出娱乐、互联网上网服务等场所按75％限流开放。