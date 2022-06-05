北京：6月4日0时至15时无社会面筛查阳性人员

新华社北京6月4日电（记者赵旭）在4日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，6月4日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者12例，丰台区7例，海淀区、昌平区各2例，朝阳区1例；均为隔离观察人员，社会面筛查人员为零。

刘晓峰表示，当前北京市疫情整体进入扫尾阶段，但局部仍有社会面零星散发病例，切不可掉以轻心，要采取更加坚决果断措施，坚定推进动态清零行动。他提示，端午节期间，请市民朋友继续做好非必要不出京，不去中高风险地区和有疫情发生的地区，不聚餐聚会，科学佩戴口罩，与他人保持安全社交距离，注意手卫生等常态化防控措施。

北京市市场监督管理局党组成员、北京市市场监管综合执法总队总队长李异介绍，针对近日北京市个别社会核酸检测机构上门核酸检测收取费用的问题，总队正在组织核查，一旦发现违法行为将依法立案处理。他表示，各核酸检测机构要严格规范核酸检测医疗服务行为，严禁无资质开展核酸检测服务，不得随意委托第三方或服务平台开展上门服务；严格依法诚信经营，不能借疫情投机敛财；对收取加急费等价格违法行为，将依法予以查处。