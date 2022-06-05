北京本轮疫情整体进入扫尾阶段（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京6月4日电 （记者朱竞若、王昊男）6月4日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者12例，均为隔离观察人员，无社会面筛查人员；自4月22日以来，北京治愈出院人数1442例，目前在院治疗为378例。“北京新增感染者数量持续下降，治愈出院人数远高于确诊人数，疫情防控形势总体持续稳定向好，整体进入扫尾阶段。”在4日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建表示，目前北京局部社会面仍有零星散发病例，要坚持动态清零不动摇，采取更加坚决果断的措施，全力以赴推进扫尾清零。

“严禁无资质开展核酸检测服务，不得随意委托第三方或者服务平台开展上门服务。”针对近日个别社会核酸检测机构上门核酸检测收取费用的问题，北京市市场监督管理局党组成员李异表示，北京市市场监管综合执法总队正在认真组织核查，一旦发现违法行为将依法立案处理。据介绍，今年以来，北京市市场监管部门持续开展核酸检测价格专项检查，截至目前，已累计出动检查人员3362人次，检查核酸检测机构（检测点）2080个，对8起价格违法行为立案处罚，罚没金额56万余元。

高考临近，北京各区特别是涉疫地区，出台多项措施全力做好服务保障。朝阳区在部分核酸采样点为考生们开通了便民通道，在封管控区域建立了高考考生台账。丰台区成立封管控考点工作专班，专门统筹信息核实、考生转运等工作。研判疫情形势，昌平区迅速将封控区内的昌平二中回龙观校区考点转换至城北街道前锋学校。

《 人民日报 》（ 2022年06月05日 04 版）