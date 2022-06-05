上海运用数字化推进疫情防控（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报上海6月4日电 （记者巨云鹏、季觉苏）6月3日，上海全面恢复正常生产生活秩序后的第一个端午节假期，各个户外景点迎来久违的大客流。

在徐汇滨江区域，截至17时许，当日累计客流量超过8万人次；在黄浦新天地商圈，游客人数较去年同期已翻倍……

相较以往，出游市民都有共同的动作——扫描“场所码”或“数字哨兵”。扫描后，市民的健康码颜色、72小时内核酸检测结果等信息立刻跳出，是否符合场所防疫要求一清二楚。

以数字化手段规范推进疫情防控相关应用场景，是5月24日通过的《上海市人民代表大会常务委员会关于进一步促进和保障城市运行“一网统管”建设的决定》的一项重要内容。

决定明确，上海运用治理数字化功能，在疫情防控期间，实行个人疫情防控信息核验措施（即“场所码”或“数字哨兵”等核验措施），核验个人健康信息。出入公共场所、居民小区等场所的人员应当按照规定主动接受个人疫情防控信息核验。相关场所管理者、经营者应当按照要求开展个人疫情防控信息核验工作，发现不符合疫情防控要求的，及时向政府有关部门报告，并配合政府有关部门进行联动处置。

以数字化方式、大数据手段厘清人口数量、理顺千头万绪，在上海此次疫情防控中发挥了重要作用。

上海市大数据中心党委副书记邵军介绍，在场所发生疫情的情况下，可以通过确诊病例、无症状感染者或密接者的扫码记录，快速关联到其他扫描过该“场所码”的人员，便于相关部门迅速开展流调，精准排查。

目前，上海各公共交通工具和医院、商超、小区、企事业单位等，均已张贴“场所码”。

上海市人大常委会法工委主任阎锐表示，当前上海疫情防控进入持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的阶段，有必要通过地方立法为规范推进“场所码”或“数字哨兵”等个人疫情防控信息核验措施提供法治支撑。同时明确，信息核验中采集、处理个人疫情防控信息应当遵守个人信息保护相关法律、法规的规定，采集的个人信息仅用于疫情防控需求，任何单位和个人不得泄露。

《 人民日报 》（ 2022年06月05日 04 版）