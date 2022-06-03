上海宝山27座公园开放，1-3日入园游客近6.5万人次

在6月3日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，宝山区副区长孟庆源介绍，截至6月3日，宝山区已经有27座公园对市民开放。各公园开园以来运营有序，市民朋友也都能自觉遵守防疫规定，扫码入园、文明游园。据统计，6月1日和2日两天，共接待游客约3.5万人次。

孟庆源说，今天是端午小长假的第一天，截至下午4点，宝山区这27座城市公园游客入园近2.9万人次。

为切实做好市民游园防疫和服务工作，我们采取和准备了各项应对措施。首先是布好“门哨”把好门。各公园都已张贴“场所码”，安装了“数字哨兵”，引导游客“扫码”、测温后方可入园。如发现“随申码”异常，园方将立即联系应急处置部门一同做好管控和后续处置。

其次是严格落实各项防疫措施，对园内厕所、垃圾箱、座椅、扶手栏杆、指示牌等使用频率高、人员易接触的设施规范进行定时消毒。工作人员每日做好抗原检测，并要有48小时核酸检测阴性证明。

限制人流是防疫必要之举，顾村公园等规模较大的公园都实行了提前预约入园。其他公园全天人数和瞬时承载量都控制在最大承载量的50%以内。我们还组织各类志愿者在公园出入口和人员易聚集区，引导市民游客全程带好口罩、不扎堆、不聚集，这样既避免人员聚集，同时尽力提升市民朋友们的游园体验。

孟庆源表示，说到体验，除了园内，也离不开园外和交通体验。为确保周边交通畅通有序，公园管理方和区交警部门建立了联勤联动机制，及时掌握周边交通情况，一旦发现拥堵及时疏导，保障交通畅通。

孟庆源最后提醒，根据目前上海行业管理要求，公园开闭园时间为8:00至17:00，园内茶室、餐厅、展馆、小卖部等密闭场所暂停开放。请前来游园的市民做好相应准备，谢谢大家的理解和配合。（曹玲娟）