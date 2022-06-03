上海徐汇常态化核酸采样点日采样逾40万人

徐汇区位于上海市中心，人流量特别大，核酸采样需求也特别大，如何缓解常态化核酸采样点排队长的问题？在6月3日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，徐汇区副区长俞林伟介绍，6月1日、2日，徐汇区常态化核酸采样点采样量分别达到41.68万和41.69万人，部分点位排队时间较长，给居民带来了不便。我们将持续在多个方面进行改进。

一是坚持问题导向，提升点位服务能力。我们结合核酸检测点位的运行实际和居民需求情况，动态调整核酸检测点位和增加工位设置，增加人员、增加时长，并要求相关街镇协调配足采样人员、检测人员、扫码人员，推动全区所有点位应开尽开，并提升服务能力。另外，我们还针对人员集中场所，安排核酸检测力量进小区、进园区、进楼宇、进企业，方便居民群众在居住地和工作地就近、就便进行核酸检测。

二是加强力量调度，提升检测服务效能。在公立医疗机构的基础上，我们增加各街镇社区卫生服务中心作为24小时核酸采样点。针对节假日、工作日以及早中晚不同时段核酸检测的需求差异，建立核酸检测点预警机制，并在区和街镇两个层面，设置流动采样车及备用采样队伍，遇到排队较长时，动态增加采样力量，保障核酸检测点规范有序。（曹玲娟）