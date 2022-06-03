上海公布3例社会面新增感染者活动轨迹，均已落实环境终末消毒

在6月3日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，黄浦区副区长袁园介绍，今天，黄浦区报告1例社会面筛查中发现的阳性感染者，黄浦区立即启动疫情防控应急处置机制，并开展流行病学调查、人员排查、采样检测和区域管控等防疫措施。具体情况如下。

刚刚提到的阳性感染者1，62岁，女性，居住于黄浦区瑞金二路街道巨鹿路395弄。6月2日检测机构报告核酸结果异常，经疾控部门复核，结果为阳性。目前，该阳性感染者已经转运至定点医院隔离治疗，诊断为新冠病毒肺炎确证病例（轻型）。

流行病学调查显示，该阳性感染者活动轨迹主要限于居住地巨鹿路395弄小区附近。对上述阳性感染者的居住地和涉及轨迹，均已落实封闭管理和环境终末消毒等防控措施。

徐汇区副区长俞林伟介绍，刚刚提到的阳性感染者2，39岁，男性，居住于徐汇区湖南街道新乐路58弄。在常规核酸检测中发现异常，经疾控部门复核为阳性。送定点医院排查，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。目前，该阳性感染者已被隔离治疗。

流行病学调查显示，该人员14天内前13天由于小区封闭管理均在居住地小区内，6月1日活动轨迹主要涉及淮海中路999号环贸商城地下一层，南京西路1025 弄理发店，襄阳南路94号全家便利店襄阳南路店。对上述阳性感染者的居住地和活动轨迹所涉及的场所，均已落实环境终末消毒和必要防控措施。

宝山区副区长孟庆源介绍，今天，宝山区报告1例社会面筛查发现的阳性感染者，我们立即启动疫情防控应急处置机制，全面开展流行病学调查、风险人员排查、环境采样检测、隔离管控和医疗救治，落实病家及环境终末消毒等防疫措施。具体情况如下。

宝山区新增的这位女性阳性感染者，62岁，居住于大场镇乾溪一村小区。目前，已转运至定点医院隔离医学观察。

流行病学调查显示，该女士14天内均未离开大场镇。具体情况是：5月18日至31日，该女士除核酸采样、领取快递、领取小区发放物资和丢垃圾外，一直居家未下楼。6月1日清晨，曾步行到小区邻近的大场老镇商业广场附近散步，未进入店铺，也未与他人有近距离接触，约半小时后回家，全程佩戴口罩。

该名阳性感染者在本次核酸检测之前，曾进行过7次核酸检测，结果均为阴性，并已完成新冠病毒疫苗2剂次接种。

对该名阳性感染者所涉及的相关风险区域和场所，已实施封闭管理、环境终末消毒等防控措施。（曹玲娟）